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Повреждены семь домов, кладбище и энергосети: РФ ударила по Золочевщине (фото)

Происшествия 13:15   31.01.2024
Виктория Яковенко
Повреждены семь домов, кладбище и энергосети: РФ ударила по Золочевщине (фото) Фото: «Заря»

31 января около 11:00 армия РФ из РСЗО «Град» обстреляла село Рясное Золочевской громады на Харьковщине.

«Повреждены семь частных домов, хозяйственные постройки и складские помещения сельхозпредприятия, местное кладбище и энергосети. Жертв нет», — сообщил начальник Золочевской военной поселковой администрации Виктор Коваленко, передает издание «Заря».

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Фото: «Заря»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 31 января 2024 в 13:15;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "31 января около 11:00 армия РФ из РСЗО «Град» обстреляла село Рясное Золочевской громады на Харьковщине.".