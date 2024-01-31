Повреждены семь домов, кладбище и энергосети: РФ ударила по Золочевщине (фото)

31 января около 11:00 армия РФ из РСЗО «Град» обстреляла село Рясное Золочевской громады на Харьковщине.

«Повреждены семь частных домов, хозяйственные постройки и складские помещения сельхозпредприятия, местное кладбище и энергосети. Жертв нет», — сообщил начальник Золочевской военной поселковой администрации Виктор Коваленко, передает издание «Заря».