Повреждены семь домов, кладбище и энергосети: РФ ударила по Золочевщине (фото)
Фото: «Заря»
31 января около 11:00 армия РФ из РСЗО «Град» обстреляла село Рясное Золочевской громады на Харьковщине.
«Повреждены семь частных домов, хозяйственные постройки и складские помещения сельхозпредприятия, местное кладбище и энергосети. Жертв нет», — сообщил начальник Золочевской военной поселковой администрации Виктор Коваленко, передает издание «Заря».
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: град, Золочевщина, обстрел, рф, удар, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 31 января 2024 в 13:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "31 января около 11:00 армия РФ из РСЗО «Град» обстреляла село Рясное Золочевской громады на Харьковщине.".