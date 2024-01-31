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Синегубов сообщил, по каким пригородам Харькова и чем били 30 января

Происшествия 09:07   31.01.2024
Оксана Горун
Синегубов сообщил, по каким пригородам Харькова и чем били 30 января

Под обстрелами в течение суток были более 17 населенных пунктов Харьковской области, регион атаковали ракеты и шесть вражеских беспилотников, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

В 12:20 30 января армия РФ ударила ракетой Х-59 по поселку Коротич под Харьковом. Также дважды били по селу Лесное Харьковского района: около 16:26 — ракетой С-300, в 18:55 — «Искандер-М». Обошлось без пострадавших, проинформировал Синегубов.

Он отметил, что в результате ночной атаки «шахедов» «прилеты» есть в Слободском и Салтовском районах Харькова — по гражданским объектам. Регион атаковали шесть БПЛА, зафиксированы четыре попадания.

«Спасибо за работу силам ПВО!» — отметил Синегубов.

Также под обстрелами было более 17 населенных пунктов области, в том числе:  Синьковка, Табаевка, Ивановка, Берестовое, Малая Волчья, Уды, Волчанск. Авиаудары зафиксировали в селе Устиновка.

В Купянском районе управляемые авиабомбы ударили по частному предприятию в селе Грачевка. Также был артобстрел села Моначиновка, поврежден частный дом.  Частный дом пострадал от минометного обстрела Волчанска. В селе Ивашки, по которому нанесли девять ударов артиллерией, повреждены два двухэтажных многоквартирных дома. Также после полуночи был «прилет» в селе Лиман Волчанской громады —  там поврежден частный дом, пострадавших нет.

Читайте также: Четыре удара «шахедов» в двух районах Харькова: уже четверо пострадавших

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 31 января 2024 в 09:07;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под обстрелами в течение суток были более 17 населенных пунктов Харьковской области, регион атаковали ракеты и шесть вражеских беспилотников, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".