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Синєгубов повідомив, по яких передмістях Харкова та чим били 30 січня

Події 09:07   31.01.2024
Оксана Горун
Синєгубов повідомив, по яких передмістях Харкова та чим били 30 січня

Під обстрілами протягом доби було понад 17 населених пунктів Харківської області, регіон атакували ракети та шість ворожих безпілотників, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

О 12:20 30 січня армія РФ вдарила ракетою Х-59 по селищу Коротич під Харковом. Також двічі били по селу Лісне Харківського району: близько 16:26 – ракетою С-300, о 18:55 – “Іскандер-М”. Обійшлося без постраждалих, поінформував Синєгубов.

Він зазначив, що внаслідок нічної атаки “шахедів” “прильоти” є в Слобідському та Салтівському районах Харкова – по цивільних об’єктах. Регіон атакували шість БПЛА, зафіксовано чотири влучання.

“Дякую за роботу силам ППО!” – зазначив Синєгубов.

Також під обстрілами було понад 17 населених пунктів області, у тому числі Синьківка, Табаївка, Іванівка, Берестове, Мала Вовча, Уди, Вовчанськ. Авіаудари зафіксували в селі Устинівка.

У Куп’янському районі керовані авіабомби вдарили по приватному підприємству у селі Грачівка. Також був артобстріл села Моначинівка, пошкоджено приватну оселю. Садиба постраждала від мінометного обстрілу Вовчанська. У селі Івашки, по якому завдали дев’ять ударів артилерією, пошкоджені два двоповерхові багатоквартирні будинки. Також після опівночі був “приліт” у селі Лиман Вовчанської громади – там пошкоджено приватну оселю, постраждалих немає.

Читайте також: Чотири удари «шахедів» у двох районах Харкова: вже четверо постраждалих

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2024 в 09:07;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під обстрілами протягом доби було понад 17 населених пунктів Харківської області, регіон атакували ракети та шість ворожих безпілотників, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов".