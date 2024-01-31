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Пошкоджені сім домів, цвинтар і енергомережі: РФ вдарила по Золочівщині (фото)

Події 13:15   31.01.2024
Вікторія Яковенко
Пошкоджені сім домів, цвинтар і енергомережі: РФ вдарила по Золочівщині (фото) Фото: “Зоря”

31 січня близько 11:00 армія РФ з РСЗВ «Град» обстріляла село Рясне Золочівської громади на Харківщині.

«Як наслідок пошкоджено сім приватних будинків, господарчі споруди і складські приміщення сільгосппідприємства, місцевий цвинтар та енергомережі. Жертв немає», – повідомив начальник Золочівської військової селищної адміністрації Віктор Коваленко, передає видання «Зоря».

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Фото: “Зоря”

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2024 в 13:15;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "31 січня близько 11:00 армія РФ з РСЗВ «Град» обстріляла село Рясне Золочівської громади на Харківщині.".