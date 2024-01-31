Пошкоджені сім домів, цвинтар і енергомережі: РФ вдарила по Золочівщині (фото)
Фото: “Зоря”
31 січня близько 11:00 армія РФ з РСЗВ «Град» обстріляла село Рясне Золочівської громади на Харківщині.
«Як наслідок пошкоджено сім приватних будинків, господарчі споруди і складські приміщення сільгосппідприємства, місцевий цвинтар та енергомережі. Жертв немає», – повідомив начальник Золочівської військової селищної адміністрації Віктор Коваленко, передає видання «Зоря».
Читайте також: Синєгубов повідомив, по яких передмістях Харкова та чим били 30 січня
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: град, Золочевщина, обстріл, рф, удар, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Пошкоджені сім домів, цвинтар і енергомережі: РФ вдарила по Золочівщині (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2024 в 13:15;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "31 січня близько 11:00 армія РФ з РСЗВ «Град» обстріляла село Рясне Золочівської громади на Харківщині.".