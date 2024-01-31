Пошкоджені сім домів, цвинтар і енергомережі: РФ вдарила по Золочівщині (фото)

31 січня близько 11:00 армія РФ з РСЗВ «Град» обстріляла село Рясне Золочівської громади на Харківщині.

«Як наслідок пошкоджено сім приватних будинків, господарчі споруди і складські приміщення сільгосппідприємства, місцевий цвинтар та енергомережі. Жертв немає», – повідомив начальник Золочівської військової селищної адміністрації Віктор Коваленко, передає видання «Зоря».