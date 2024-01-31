Удары БпЛА по Харькову: коммунальщики работают и в Салтовском районе (фото)
В Салтовском районе Харькова коммунальщики устраняют последствия «прилетов». В частности, разбирают поврежденную крышу, убирают стекло и габаритный мусор.
«Вражеский БПЛА попал в частный дом, разрушив кровлю. В результате произошел пожар. Хозяева дома — 58-летний мужчина и его 61-летняя жена — получили острую реакцию на стресс, от госпитализации отказались», — сообщили в Харьковском горсовете.
Напомним, вечером 30 января армия РФ атаковала Харьков «шахедами». Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что враг направил по региону по меньшей мере шесть БпЛА. Известно о четырех ударах в двух районах города, пострадали четыре человека. Мэр Харькова Игорь Терехов на месте ЧП проинформировал: повреждены две многоэтажки, в них вылетели окна. По данным Генштаба ночью Украину атаковали 20 беспилотников, 14 из них сбили.
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- • Дата публикации материала: 31 января 2024 в 13:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Салтовском районе Харькова коммунальщики устраняют последствия «прилетов». В частности, разбирают поврежденную крышу, убирают стекло и габаритный мусор.".