Удари БпЛА по Харкову: комунальники працюють і в Салтівському районі (фото)
В Салтівському районі Харкова комунальники усувають наслідки «прильотів». Зокрема, розбирають пошкоджений дах, прибирають скло та габаритне сміття.
«Ворожий БПЛА влучив у приватний будинок, зруйнувавши покрівлю. Внаслідок цього сталася пожежа. Господарі будинку – 58-річний чоловік та його 61-річна дружина – отримали гостру реакцію на стрес, від госпіталізації відмовилися», – повідомили у Харківській міськраді.
Нагадаємо, увечері 30 січня армія РФ атакувала Харків “шахедами”. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог направив по регіону щонайменше шість БпЛА. Відомо про чотири удари у двох районах міста, постраждали чотири особи. Мер Харкова Ігор Терехов на місці НП поінформував: пошкоджені дві багатоповерхівки, в них вилетіли вікна. За даними Генштабу, вночі Україну атакували 20 безпілотників, 14 з них збили.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: атака, БПЛА, коммунальщики, последствия, прилет, удари, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2024 в 13:43;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Салтівському районі Харкова комунальники усувають наслідки «прильотів». Зокрема, розбирають пошкоджений дах, прибирають скло та габаритне сміття.".