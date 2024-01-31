Удари БпЛА по Харкову: комунальники працюють і в Салтівському районі (фото)

В Салтівському районі Харкова комунальники усувають наслідки «прильотів». Зокрема, розбирають пошкоджений дах, прибирають скло та габаритне сміття.

«Ворожий БПЛА влучив у приватний будинок, зруйнувавши покрівлю. Внаслідок цього сталася пожежа. Господарі будинку – 58-річний чоловік та його 61-річна дружина – отримали гостру реакцію на стрес, від госпіталізації відмовилися», – повідомили у Харківській міськраді.

Нагадаємо, увечері 30 січня армія РФ атакувала Харків “шахедами”. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог направив по регіону щонайменше шість БпЛА. Відомо про чотири удари у двох районах міста, постраждали чотири особи. Мер Харкова Ігор Терехов на місці НП поінформував: пошкоджені дві багатоповерхівки, в них вилетіли вікна. За даними Генштабу, вночі Україну атакували 20 безпілотників, 14 з них збили.