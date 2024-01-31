8 жителей Харьковщины среди защитников, которых Украина из плена вернула домой
Из плена освободили троих жителей Харьковского района, двоих жителей Харькова, двоих жителей Чугуевского района, а также одного бойца из Изюма, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Это действующие военнослужащие, проходящие службу в рядах ВСУ, Нацгвардии и пограничной службы.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: боец, военнослужащие, Олег Синегубов, плен, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 31 января 2024 в 16:45;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из плена освободили троих жителей Харьковского района, двоих жителей Харькова, двоих жителей Чугуевского района, а также одного бойца из Изюма, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".