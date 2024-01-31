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8 жителей Харьковщины среди защитников, которых Украина из плена вернула домой

Общество 16:45   31.01.2024
Оксана Якушко

Из плена освободили троих жителей Харьковского района, двоих жителей Харькова, двоих жителей Чугуевского района, а также одного бойца из Изюма, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Это действующие военнослужащие, проходящие службу в рядах ВСУ, Нацгвардии и пограничной службы.

Читайте также: В Украину из плена РФ вернули 207 человек, среди них – защитники Харьковщины

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 31 января 2024 в 16:45;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из плена освободили троих жителей Харьковского района, двоих жителей Харькова, двоих жителей Чугуевского района, а также одного бойца из Изюма, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".