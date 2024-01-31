8 жителей Харьковщины среди защитников, которых Украина из плена вернула домой

Из плена освободили троих жителей Харьковского района, двоих жителей Харькова, двоих жителей Чугуевского района, а также одного бойца из Изюма, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Это действующие военнослужащие, проходящие службу в рядах ВСУ, Нацгвардии и пограничной службы.