8 мешканців Харківщини серед захисників, яких із полону повернула Україна
Із полону звільнили трьох мешканців Харківського району, двох жителів Харкова, двох мешканців Чугуївського району, а також одного бійця з міста Ізюм, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Це чинні військовослужбовці, які проходять службу в лавах ЗСУ, Нацгвардії та прикордонної служби.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: боец, военнослужащие, Олег Синегубов, плен, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2024 в 16:45;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Із полону звільнили трьох мешканців Харківського району, двох жителів Харкова, двох мешканців Чугуївського району, а також одного бійця з міста Ізюм, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".