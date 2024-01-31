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8 мешканців Харківщини серед захисників, яких із полону повернула Україна

Суспільство 16:45   31.01.2024
Оксана Якушко

Із полону звільнили трьох мешканців Харківського району, двох жителів Харкова, двох мешканців Чугуївського району, а також одного бійця з міста Ізюм, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Це чинні військовослужбовці, які проходять службу в лавах ЗСУ, Нацгвардії та прикордонної служби.

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Автор: Оксана Якушко
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Ви читали новину: «8 мешканців Харківщини серед захисників, яких із полону повернула Україна»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2024 в 16:45;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Із полону звільнили трьох мешканців Харківського району, двох жителів Харкова, двох мешканців Чугуївського району, а також одного бійця з міста Ізюм, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".