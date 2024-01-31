8 мешканців Харківщини серед захисників, яких із полону повернула Україна

Із полону звільнили трьох мешканців Харківського району, двох жителів Харкова, двох мешканців Чугуївського району, а також одного бійця з міста Ізюм, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Це чинні військовослужбовці, які проходять службу в лавах ЗСУ, Нацгвардії та прикордонної служби.