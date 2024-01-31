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На Харьковщине предатель-коп, работавший на ФСБ РФ, получил пожизненное

Общество 12:16   31.01.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине предатель-коп, работавший на ФСБ РФ, получил пожизненное Фото: Владислав Абдула

Пожизненное заключение получил экс-полицейский из Харьковской области, который передавал ФСБ РФ данные о дислокации ВСУ и правоохранителей. А также «сливал» врагу локации военной и критической инфраструктуры.

Как сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, по координатам предателя оккупанты неоднократные совершали ракетно-артиллерийские удары по украинским объектам.

Осужденный — бывший оперуполномоченный подразделения полиции, который в начале полномасштабного вторжения занимал должность. Сейчас он уволен из Нацполиции.

Фигуранта задержали в мае 2022 года. Тогда он пытался пересечь блокпост вблизи Харькова.

«Тогда из его автомобиля были изъяты 3 боевых гранаты и мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с ФСБ», — отметили в СБУ.

В Харьковской областной прокуратуре рассказали, что брат фигуранта – работник ФСБ в Белгородской области. Он-то и переманил его.

Экс-полицейского суд признал виновным в госизмене и хранении боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 2 ст. 111 УКУ, ч. 1 ст. 263 УКУ). Это первый приговор на Харьковщине, когда правоохранитель приговорен к пожизненному.

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Фото: Владислав Абдула

Видео: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 31 января 2024 в 12:16;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожизненное заключение получил экс-полицейский из Харьковской области, который передавал ФСБ РФ данные о дислокации ВСУ и правоохранителей. А также «сливал» врагу локации военной и критической инфраструктуры.".