На Харьковщине предатель-коп, работавший на ФСБ РФ, получил пожизненное

Пожизненное заключение получил экс-полицейский из Харьковской области, который передавал ФСБ РФ данные о дислокации ВСУ и правоохранителей. А также «сливал» врагу локации военной и критической инфраструктуры.

Как сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, по координатам предателя оккупанты неоднократные совершали ракетно-артиллерийские удары по украинским объектам.

Осужденный — бывший оперуполномоченный подразделения полиции, который в начале полномасштабного вторжения занимал должность. Сейчас он уволен из Нацполиции.

Фигуранта задержали в мае 2022 года. Тогда он пытался пересечь блокпост вблизи Харькова.

«Тогда из его автомобиля были изъяты 3 боевых гранаты и мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с ФСБ», — отметили в СБУ.

В Харьковской областной прокуратуре рассказали, что брат фигуранта – работник ФСБ в Белгородской области. Он-то и переманил его.

Экс-полицейского суд признал виновным в госизмене и хранении боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 2 ст. 111 УКУ, ч. 1 ст. 263 УКУ). Это первый приговор на Харьковщине, когда правоохранитель приговорен к пожизненному.

Видео: Харьковская областная прокуратура