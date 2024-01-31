На Харківщині зрадник-поліцейський, який працював на ФСБ РФ, отримав довічне

Довічне ув’язнення отримав експоліцейський з Харківщини, який передавав ФСБ РФ дані про дислокації ЗСУ та правоохоронців. А також «зливав» ворогу локації військової та критичної інфраструктури.

Як повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, за координатами зрадника окупанти неодноразові здійснювали ракетно-артилерійські удари по українських об’єктах.

Засуджений – колишній оперуповноважений підрозділу поліції, який на початку повномасштабного вторгнення перебував на посаді. Наразі його звільнено з Нацполіції.

Фігуранта затримали у травні 2022 року. Тоді він намагався перетнути блокпост поблизу Харкова.

«Тоді з його автомобіля було вилучено 3 бойові гранати та мобільний телефон, який він використовував для комунікації з ФСБ», – зазначили в СБУ.

У Харківській обласній прокуратурі розповіли, що брат фігуранта – працівник ФСБ у Бєлгородській області. Саме він і переманив його.

Експоліцейського суд визнав винним у держзраді та зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 2 ст. 111 ККУ, ч. 1 ст. 263 ККУ). Це перший вирок на Харківщині, коли правоохоронця засуджено до довічного.

Відео: Харківська обласна прокуратура