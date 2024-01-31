На Харківщині зрадник-поліцейський, який працював на ФСБ РФ, отримав довічне
Довічне ув’язнення отримав експоліцейський з Харківщини, який передавав ФСБ РФ дані про дислокації ЗСУ та правоохоронців. А також «зливав» ворогу локації військової та критичної інфраструктури.
Як повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, за координатами зрадника окупанти неодноразові здійснювали ракетно-артилерійські удари по українських об’єктах.
Засуджений – колишній оперуповноважений підрозділу поліції, який на початку повномасштабного вторгнення перебував на посаді. Наразі його звільнено з Нацполіції.
Фігуранта затримали у травні 2022 року. Тоді він намагався перетнути блокпост поблизу Харкова.
«Тоді з його автомобіля було вилучено 3 бойові гранати та мобільний телефон, який він використовував для комунікації з ФСБ», – зазначили в СБУ.
У Харківській обласній прокуратурі розповіли, що брат фігуранта – працівник ФСБ у Бєлгородській області. Саме він і переманив його.
Експоліцейського суд визнав винним у держзраді та зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 2 ст. 111 ККУ, ч. 1 ст. 263 ККУ). Це перший вирок на Харківщині, коли правоохоронця засуджено до довічного.
Відео: Харківська обласна прокуратура
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2024 в 12:16;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Довічне ув’язнення отримав експоліцейський з Харківщини, який передавав ФСБ РФ дані про дислокації ЗСУ та правоохоронців. А також «зливав» ворогу локації військової та критичної інфраструктури.".