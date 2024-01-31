Удары РСЗО и КАБ: прокуратура показала места «прилетов» по Харьковщине (фото)
Фото: Харьковская облпрокуратура
Село Рясное Золочевской громады Харьковской области 31 января было под обстрелом из РСЗО «Град», а по поселку Великий Бурлук Купянского района военные РФ нанесли авиаудар.
Как сообщают в облпрокуратуре, в селе Рясное повреждены семь частных домов, здания гражданского предприятия, кладбище и электросети.
В поселке Великий Бурлук в результате удара корректируемой авиабомбой около 16:30 получили повреждения складские помещения сельхозпредприятия.
Начаты досудебные расследования по ч. 1 ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны).
Фото: Харьковская облпрокуратура
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, великий бурлук, КАБ, обстрелы, прокуратура, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 31 января 2024 в 20:02;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Село Рясное Золочевской громады Харьковской области 31 января было под обстрелом из РСЗО «Град», а по поселку Великий Бурлук Купянского района военные РФ нанесли авиаудар.".