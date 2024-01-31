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Удары РСЗО и КАБ: прокуратура показала места «прилетов» по Харьковщине (фото)

Происшествия 20:02   31.01.2024
Елена Нагорная
Удары РСЗО и КАБ: прокуратура показала места «прилетов» по Харьковщине (фото) Фото: Харьковская облпрокуратура

Село Рясное Золочевской громады Харьковской области 31 января было под обстрелом из РСЗО «Град», а по поселку Великий Бурлук Купянского района военные РФ нанесли авиаудар.

Как сообщают в облпрокуратуре, в селе Рясное повреждены семь частных домов, здания гражданского предприятия, кладбище и электросети.

В поселке Великий Бурлук в результате удара корректируемой авиабомбой около 16:30 получили повреждения складские помещения сельхозпредприятия.

Начаты досудебные расследования по ч. 1 ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны).


Фото: Харьковская облпрокуратура

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 31 января 2024 в 20:02;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Село Рясное Золочевской громады Харьковской области 31 января было под обстрелом из РСЗО «Град», а по поселку Великий Бурлук Купянского района военные РФ нанесли авиаудар.".