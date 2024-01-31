Удары РСЗО и КАБ: прокуратура показала места «прилетов» по Харьковщине (фото)

Село Рясное Золочевской громады Харьковской области 31 января было под обстрелом из РСЗО «Град», а по поселку Великий Бурлук Купянского района военные РФ нанесли авиаудар.

Как сообщают в облпрокуратуре, в селе Рясное повреждены семь частных домов, здания гражданского предприятия, кладбище и электросети.

В поселке Великий Бурлук в результате удара корректируемой авиабомбой около 16:30 получили повреждения складские помещения сельхозпредприятия.

Начаты досудебные расследования по ч. 1 ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны).



Фото: Харьковская облпрокуратура