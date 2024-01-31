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Удари РСЗВ і КАБ: прокуратура показала місця “прильотів” по Харківщині (фото)

Події 20:02   31.01.2024
Олена Нагорна
Удари РСЗВ і КАБ: прокуратура показала місця “прильотів” по Харківщині (фото)

Село Рясне Золочівської громади Харківської області 31 січня було під обстрілом із РСЗВ “Град”, а по селищу Великий Бурлук Куп’янського району військові РФ завдали авіаудару.

Як повідомляють в облпрокуратурі, у селі Рясне пошкоджені сім приватних домів, будівлі цивільного підприємства, цвинтар та електромережі.

У селищі Великий Бурлук внаслідок удару керованою авіабомбою близько 16:30 отримали пошкодження складські приміщення сільгосппідприємства.

Розпочаті досудові розслідування за ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).


Фото: Харківська облпрокуратура

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2024 в 20:02;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Село Рясне Золочівської громади Харківської області 31 січня було під обстрілом із РСЗВ “Град”, а по селищу Великий Бурлук Куп’янського району військові РФ завдали авіаудару.".