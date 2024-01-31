Удари РСЗВ і КАБ: прокуратура показала місця “прильотів” по Харківщині (фото)

Село Рясне Золочівської громади Харківської області 31 січня було під обстрілом із РСЗВ “Град”, а по селищу Великий Бурлук Куп’янського району військові РФ завдали авіаудару.

Як повідомляють в облпрокуратурі, у селі Рясне пошкоджені сім приватних домів, будівлі цивільного підприємства, цвинтар та електромережі.

У селищі Великий Бурлук внаслідок удару керованою авіабомбою близько 16:30 отримали пошкодження складські приміщення сільгосппідприємства.

Розпочаті досудові розслідування за ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).



Фото: Харківська облпрокуратура