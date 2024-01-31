16 тисяч абонентів Харківщини без світла після обстрілів – Синєгубов
16 тисяч абонентів, це 64 населені пункти, переважно у прикордонних районах, залишаються без електроенергії, повідомив в ефірі телемарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Біля 22.00 було завдано ударів по місту Харкову фактично безпілотниками типу «Шахед». Всього було 7. Три було збито, чотири нанесли ураження. Це виключно цивільна інфраструктура, житлові будинки, заклад харчування. Чотири людини постраждали внаслідок цього. На щастя легкі мають ушкодження, гостру реакцію на стрес. Їм надали медичну допомогу», – розповів про останню атаку Синєгубов.
Наразі всі служби працюють на місцях знову, щоб відновити там електропостачання, водопостачання, теплопостачання, тому що внаслідок кожного такого вибуху досить сильно руйнуються мережі, зазначив Синєгубов.
«16 тисяч абонентів наразі без електроенергії, це 64 населені пункти, переважно у прикордонні. У Золочівській громаді 6 населених пунктів, це тисяча абонентів, залишилися без світла внаслідок вчорашньої атаки. На прикордонні це не відновлення, а будівництво з нуля, бо дуже значні руйнування», – розповів Синєгубов.
Із Куп’янського напрямку служби вивезли вже 300 людей за два тижні, і 30 із них це діти. Обстріли там тривають, і ворог все частіше б’є по цивільній інфраструктурі КАБами і ракетами.
Читайте також: “Прильоти” по Харкову: комунальники вже ліквідують наслідки (фото)
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: атака, електрика, населенные пункты, обстріли, Олег Синегубов, світло, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «16 тисяч абонентів Харківщини без світла після обстрілів – Синєгубов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2024 в 18:15;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "16 тисяч абонентів, це 64 населені пункти, переважно у прикордонних районах, залишаються без електроенергії, повідомив в ефірі телемарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.".