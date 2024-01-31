16 тисяч абонентів Харківщини без світла після обстрілів – Синєгубов

16 тисяч абонентів, це 64 населені пункти, переважно у прикордонних районах, залишаються без електроенергії, повідомив в ефірі телемарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Біля 22.00 було завдано ударів по місту Харкову фактично безпілотниками типу «Шахед». Всього було 7. Три було збито, чотири нанесли ураження. Це виключно цивільна інфраструктура, житлові будинки, заклад харчування. Чотири людини постраждали внаслідок цього. На щастя легкі мають ушкодження, гостру реакцію на стрес. Їм надали медичну допомогу», – розповів про останню атаку Синєгубов.

Наразі всі служби працюють на місцях знову, щоб відновити там електропостачання, водопостачання, теплопостачання, тому що внаслідок кожного такого вибуху досить сильно руйнуються мережі, зазначив Синєгубов.

«16 тисяч абонентів наразі без електроенергії, це 64 населені пункти, переважно у прикордонні. У Золочівській громаді 6 населених пунктів, це тисяча абонентів, залишилися без світла внаслідок вчорашньої атаки. На прикордонні це не відновлення, а будівництво з нуля, бо дуже значні руйнування», – розповів Синєгубов.

Із Куп’янського напрямку служби вивезли вже 300 людей за два тижні, і 30 із них це діти. Обстріли там тривають, і ворог все частіше б’є по цивільній інфраструктурі КАБами і ракетами.