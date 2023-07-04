Генштаб назвал шесть населенных пунктов Харьковщины, бывших под обстрелом
Генштаб сообщил, что ночью Украину очередной раз атаковали «Шахедами», а в течение суток в Харьковской области продолжались минометные и артиллерийские обстрелы.
«Сегодня ночью российская федерация нанесла очередной удар иранскими ударными БпЛА «Shahed». Информация о последствиях российской террористической атаки уточняется», — отметили в утренней сводке Генштаба.
На Северском и Слобожанском направлениях под обстрелами за сутки оказалось более 10 населенных пунктов, в том числе три на Харьковщине — Ветеринарное, Казачья Лопань и Бударки. На Купянском и Лиманском направлениях враг бил еще по более чем 15 населенным пунктам. В том числе — Петро-Ивановке, Новомлынску и Купянску.
Основные усилия врага сосредоточены на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там за сутки произошло более 40 боевых столкновений.
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«Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили три зенитно-ракетных комплекса, два района сосредоточения живой силы, 26 артиллерийских средств на огневых позициях и станцию РЭБ врага», — перечислили в Генштабе.
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- • Дата публикации материала: 4 июля 2023 в 07:15;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб сообщил, что ночью Украину очередной раз атаковали «Шахедами», а в течение суток в Харьковской области продолжались минометные и артиллерийские обстрелы".