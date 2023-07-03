На днях ВСУ выйдут к первым позициям главной линии обороны РФ на юге — Машовец

Военные обозреватели группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец и Александр Коваленко с разной степенью оптимизма анонсировали важные события в контрнаступлении на юге Украины на этой неделе.

«Думаю, завтра-послезавтра передовые подразделения ВСУ выйдут к первым позициям главной линии обороны противника в Южной операционной зоне, по крайней мере, на одном участке… А в течение недели — еще на двух участках», — написал Константин Машовец в telegram.

По его информации, на Мелитопольском направлении продолжаются бои на двух основных участках: армия РФ активно обороняется в районе сел Работино и Вербовое. Остановить продвижение ВСУ на Токмакском и Васильевском направлениях врагу не удается.

«Очевидно, что передовые подразделения ВСУ уже вышли к с. Жеребянки и сейчас ведут бои за его освобождение, одновременно преуспевая (продвигаясь) восточнее этого н.п. в направлении с.Грозовое. Также передовые подразделения ВСУ максимально приблизились к важной дороге, по которой осуществляется материально-техническое обеспечение (МТО) подразделений противника в районе с с. Нестерянка, на участке между с. Мирное и с. Нестерянка… очевидно, что если они продолжат в том же духе, то 503-й мсп противника окажется «вАпАснАсти». В районе с.Роботино, судя по всему, передовые подразделения ВСУ уже ведут бои за само село… одновременно продвигаясь в сторону с.Вербовое, где противник явно испытывает вполне «кАнкретную» угрозу», — сообщил Машовец.

Размах наступательных действий на Мелитопольском направлении, по его информации, начал расширяться.

На Бердянском направлении армия РФ также пока не может сдержать движение ВСУ.

«ВСУ продолжают продвигаться вдоль обоих берегов р. Мокрые Ялы, что уже само по себе создает противнику…. не совсем удобные условия для продолжения обороны в направлении с. Старомлыновка… Кроме этого, очевидно, что «история с Новодонецким» также получит в ближайшее время свое продолжение, вместо атак «в лоб» по общей дирекции Новодонецкое — Керменчик, ВСУ просто обошли противника с запада и продвинулись в юго-западном направлении и сейчас находятся от Керменчика на расстоянии не дальше 4 км», — проинформировал обозреватель.

При этом Машовец сдержанно предупредил, что темп и размах контрнаступления ВСУ на юге то растет, то падает, а результаты пока — тактического уровня. «Говорить, даже о перспективах оперативного уровня, именно сейчас, как это делают не совсем адекватные «ИксперДи» и «Охлядачи» на ютубе, под явно неадекватными заголовками — не стоит», — считает Машовец.

Его коллега по «Информационному сопротивлению» Александр Коваленко тем временем считает: «Самая непростая линия обороны оккупантов, где сконцентрирован максимальный ресурс для торможения Сил обороны Украины посредством минно-фугасных заграждений и крысиных нор, фактически, продавлена».

«По Мокрым Ялам продолжается преимущественно дистанционная работа артиллерии в направлении Старомлыновки, являющейся опорником уже по второй линии РОВ. Кроме того, огневое поражение осуществляется и по тыловой третьей линии, вследствие чего время от времени выносятся системы ПВО. Также, проходит процесс выравнивания правого фланга, из которого регуляры отошли ко 2-й линии вдоль опорников Орлинское-Любимовка-Новозлатополь, оставив в полях ПО «Шторм-Зэк» и мобилизованную шушеру. То есть, надежд на удержание ПО в данном секторе РОВ явно не испытывают, — пишет Коваленко. — Очень схожая ситуация в районе Роботино. Судьба населенного пункта может решиться в ближайшие дни, с учетом того, что СОУ в этом районе уже ничто всерьез не останавливает. Полоса обеспечения в этом направлении продавлена, и РОВ рассматривают вариант с отходом на новый рубеж, но есть нюанс. В случае освобождения Роботино, по 0408 оккупанты посыплются по Новопрокоповки, Ильченково и Сладкой Балке. То есть, логичнее всего, оккупантам следовало бы бежать сразу и без оглядки в Токмак. В противном случае, ничего хорошего их в данной локации не ожидает, кроме лотереи 200-300-400″.

Также, по информации Коваленко, армия РФ не может удержать давление Сил обороны в районе Малой Токмачки.

«В ближайшей перспективе в направлении Полог не исключаю того, что называется «Каскад». Этот кульминационный момент уже обозрим, особенно с учетом потерь оккупантов и пропорциональности ресурса в локации», — считает военный обозреватель.

Подытоживая, он предупредил: «Июль — жаркий месяц».