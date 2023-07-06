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Генштаб назвал 10 населенных пунктов Харьковщины, попавших под обстрелы

Происшествия 07:25   06.07.2023
Оксана Горун
Генштаб назвал 10 населенных пунктов Харьковщины, попавших под обстрелы

Еще по четырем городам и селам армия РФ за сутки нанесла авиаудары, информирует Генштаб ВСУ в утренней сводке.

Так, по данным Генштаба, армия РФ нанесла авиаудары по Харькову, Плетеневке, Ивановке и Кисловке. Под обстрелами на Слобожанском и Северском направлениях было более 35 населенных пунктов. В том числе Ветеринарное, Казачья Лопань, Зеленое и Гатище на Харьковщине. На Купянском направлении оккупанты из артиллерии и минометов обстреляли Петро-Ивановку, Фиголовку, Моначиновку, Гусинку, Новомлынск и Кисловку.

В целом за сутки армия РФ нанесла по Украине удар пятью «Шахедами». Два из них уничтожила ПВО. Также совершили 59 авиаударов и 65 обстрелов из РСЗО. Ночью враг бил по Украине ракетами, подробности об этой атаке в Генштабе еще уточняют.

На Донбассе, где враг проявляет наибольшую активность, за сутки произошло 38 боевых столкновений.

Читайте также: О вражеских авиаударах по Харькову и районам трех сел области сообщает Генштаб

«Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава оккупантов и уничтожила один зенитно-ракетный комплекс врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, четыре пункта управления,  один склад боеприпасов, восемь артиллерийских средств на огневых позициях, два средства противовоздушной обороны, одну радиолокационную станцию и четыре станции радиоэлектронной борьбы противника», — сообщили в сводке.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 июля 2023 в 07:25;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Еще по четырем городам и селам армия РФ за сутки нанесла авиаудары, информирует Генштаб ВСУ в утренней сводке".