Генштаб назвал 10 населенных пунктов Харьковщины, попавших под обстрелы
Еще по четырем городам и селам армия РФ за сутки нанесла авиаудары, информирует Генштаб ВСУ в утренней сводке.
Так, по данным Генштаба, армия РФ нанесла авиаудары по Харькову, Плетеневке, Ивановке и Кисловке. Под обстрелами на Слобожанском и Северском направлениях было более 35 населенных пунктов. В том числе Ветеринарное, Казачья Лопань, Зеленое и Гатище на Харьковщине. На Купянском направлении оккупанты из артиллерии и минометов обстреляли Петро-Ивановку, Фиголовку, Моначиновку, Гусинку, Новомлынск и Кисловку.
В целом за сутки армия РФ нанесла по Украине удар пятью «Шахедами». Два из них уничтожила ПВО. Также совершили 59 авиаударов и 65 обстрелов из РСЗО. Ночью враг бил по Украине ракетами, подробности об этой атаке в Генштабе еще уточняют.
На Донбассе, где враг проявляет наибольшую активность, за сутки произошло 38 боевых столкновений.
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«Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава оккупантов и уничтожила один зенитно-ракетный комплекс врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, четыре пункта управления, один склад боеприпасов, восемь артиллерийских средств на огневых позициях, два средства противовоздушной обороны, одну радиолокационную станцию и четыре станции радиоэлектронной борьбы противника», — сообщили в сводке.
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- • Дата публикации материала: 6 июля 2023 в 07:25;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Еще по четырем городам и селам армия РФ за сутки нанесла авиаудары, информирует Генштаб ВСУ в утренней сводке".