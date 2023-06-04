Ракетна атака по Україні та авіаудар по Харківщині – інформація Генштабу та ПС

Минулої доби армія РФ обстріляла з мінометів та артилерії щонайменше 22 населені пункти Харківщини, а також завдала авіаудару поблизу села Гатище Вовчанської громади, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.

Так, на Слобожанському напрямку супротивник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Івашки, Уди, Ветеринарне, Козача Лопань, Гоптівка, Висока Яруга, Пильна, Зелене, Веселе, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Вільча, Бочкове, Бударки та Чугунівка.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Масютівка, Лиман Перший, Кислівка, Табаївка та Берестове.

Також Генштаб пише, що в ніч проти 4 червня окупанти завдали чергового ракетного удару по Україні.

Як повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ, вночі над Україною сили ППО збили чотири крилаті ракети та три ударні дрони.

“З 1:00 по 4:00 супротивник застосував п’ять іранських ударних БпЛА «Shahed-136/131» з Брянської області, а також шість крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 – випущені із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспію”, – інформують у Повітряних силах.

На яких напрямках були збиті дрони та ракети – не уточнюється.