РФ завдавала авіаційних, артилерійських і мінометних ударів по Харківщині – ГШ
Райони щонайменше 22 населених пунктів Харківської області обстріляла протягом доби армія РФ з мінометів та артилерії. Також ворог завдав авіаційного удару в районі Гатища, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
На Слобожанському напрямку супротивник здійснив обстріли населених пунктів Івашки, Уди, Ветеринарне, Козача Лопань, Гоптівка, Висока Яруга, Пильна, Зелене, Веселе, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Вільча, Бочкове, Бударки та Чугунівка.
На Куп’янському напрямку ворог обстріляв населені пункти Масютівка, Лиман Перший, Кислівка, Табаївка та Берестове.
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Ви читали новину: «РФ завдавала авіаційних, артилерійських і мінометних ударів по Харківщині – ГШ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Червня 2023 в 18:42;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони щонайменше 22 населених пунктів Харківської області обстріляла протягом доби армія РФ з мінометів та артилерії. Також ворог завдав авіаційного удару в районі Гатища, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".