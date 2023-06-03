РФ нанесла авиационных, артиллерийских и минометных ударов по Харьковщине – ГШ

Районы по меньшей мере 22 населенных пунктов Харьковской области обстреляла в течение суток армия РФ из минометов и артиллерии. Также враг нанес авиационный удар в районе Гатище, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

На Слобожанском направлении противник обстрелял населенных пунктов Ивашки, Уды, Ветеринарное, Казачья Лопань, Гоптовка, Высокая Яруга, Пыльная, Зеленое, Веселое, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Вильча, Бочково, Бударки и Чугуновка.

На Купянском направлении враг обстрелял населенные пункты Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Табаевка и Берестовое.