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РФ нанесла авиационных, артиллерийских и минометных ударов по Харьковщине – ГШ

Происшествия 18:42   03.06.2023
Виктория Яковенко
РФ нанесла авиационных, артиллерийских и минометных ударов по Харьковщине – ГШ

Районы по меньшей мере 22 населенных пунктов Харьковской области обстреляла в течение суток армия РФ из минометов и артиллерии. Также враг нанес авиационный удар в районе Гатище, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

На Слобожанском направлении противник обстрелял населенных пунктов Ивашки, Уды, Ветеринарное, Казачья Лопань, Гоптовка, Высокая Яруга, Пыльная, Зеленое, Веселое, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Вильча, Бочково, Бударки и Чугуновка.

На Купянском направлении враг обстрелял населенные пункты Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Табаевка и Берестовое.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 июня 2023 в 18:42;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 22 населенных пунктов Харьковской области обстреляла в течение суток армия РФ из минометов и артиллерии. Также враг нанес авиационный удар в районе Гатище, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".