В Изюме не идентифицировали 66 тел: родственников просят обращаться в полицию

Сейчас из мест массового захоронения в Изюме изъяли 449 тел. Неидентифицированными остаются 66 человек.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области. 1 июня в Изюме в полицию обратились 12 местных жителей. Все они сдали анализы ДНК, которые харьковские следователи и криминалисты обработали с помощью мобильной ДНК-лаборатории.

Среди сдавших ДНК – Виктория. В марте прошлого года во время оккупации Изюма у нее погибла мать. Ей было 72 года. После операции началась гангрена. В оккупированном городе невозможно было получить квалифицированную медицинскую помощь.

«Похоронили мать во дворе, потом за 3-4 дня перезахоронили, ну нам сказали куда», — рассказала Виктория.

Женщина хочет похоронить мать по христианским обычаям.

А 72-летняя Любовь Григорьевна пришла в полицию повторно, чтобы узнать, когда она может похоронить своего брата. По данным криминалистов, сравнение анализов не дало совпадений.

«Следователи, учитывая почтенный возраст бабушки, вызвали патрульных и вместе с ней поехали домой, чтобы взять для анализа личные вещи погибшего», — добавили в полиции.

Правоохранители отметили, что процесс идентификации может быть ускорен, если все родственники погибших обратятся в полицию.

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