Около 150 тел массового захоронения в Изюме на Харьковщине неидентифицированы
Продолжается идентификация тел, изъятых в массовом захоронении в Изюме, сообщил начальник ГУНП Украины в Харьковской области Владимир Тимошко.
После идентификации тела передают для погребения родным. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщил на брифинге начальник ГУНП Украины в Харьковской области Владимир Тимошко.
«Во-первых, их нужно идентифицировать. Для того чтобы быть уверенными, что мы отдаем тело именно их родственникам. Это не желание или нежелание сотрудников правоохранительных органов. Перезахоронение будет только тогда, когда мы точно узнаем, что это за человек. То есть, пока мы не идентифицировали тело, мы неидентифицированные тела не перезахороняем. Пока оставались неидентифицированными около 150 тел», — рассказал Тимошко.
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- • Дата публикации материала: 3 февраля 2023 в 17:23;
Корреспондент Оксана Якушко, Павло Велицький в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Продолжается идентификация тел, изъятых в массовом захоронении в Изюме, сообщил начальник ГУНП Украины в Харьковской области Владимир Тимошко.".