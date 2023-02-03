Близько 150 тіл з масового поховання в Ізюмі на Харківщині неідентифіковані

Триває ідентифікація тіл, вилучених у масовому похованні в Ізюмі, повідомив начальник ГУНП України у Харківській області Володимир Тимошко.

Після ідентифікації тіла передаються для поховання рідним. Про це сьогодні, 3 лютого, повідомив на бріфінгу начальник ГУНП України в Харківській області Володимир Тимошко.

«По-перше, їх потрібно ідентифікувати. Для того, щоб бути впевненими, що ми віддаємо тіло саме їх родичам. Це не бажання чи небажання працівників правоохоронних органів: поліції, прокуратури. Перепоховання буде лише тоді, коли ми точно будемо знати, що це за людина. Тобто поки ми не ідентифікували тіло, ми неідентифіковані тіла не перепоховуємо. Наразі залишалися неідентифікованими близько 150 тіл», – розповів Тимошко.