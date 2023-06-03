В Ізюмі ще не ідентифікували 66 тіл: родичів просять звертатися до поліції

Наразі з місць масового поховання в Ізюмі вилучено 449 тіл. Неідентифікованими залишаються 66 людей.

Про це повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області. 1 червня в Ізюмі до поліції звернулися 12 місцевих мешканців. Всі вони здали аналізи ДНК, які харківські слідчі і криміналісти опрацювали за допомогою мобільної ДНК-лабораторії.

Серед тих, хто здав ДНК – Вікторія. В березні минулого року під час окупації Ізюма в неї загинула мати. Їй було 72 роки. Після операції почалася гангрена. В окупованому місті неможливо було отримати кваліфіковану медичну допомогу.

«Поховали матір у дворі, потім за 3-4 дні перепоховали, ну нам сказали куди», – розповіла Вікторія.

Жінка хоче поховати мати за християнськими звичаями.

А 72-річна Любов Григорівна прийшла до поліції повторно, щоб дізнатися, коли вона може поховати свого брата. За даними криміналістів, порівняння аналізів не дало збігів.

«Слідчі, враховуючи поважний вік бабусі, викликали патрульних і разом з нею поїхали додому, щоб взяти для аналізу особисті речі загиблого», – додали у поліції.

Правоохоронці зазначили, що процес ідентифікації може бути прискорений, якщо всі родичі загиблих звернуться до поліції.

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