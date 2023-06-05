«На некоторых направлениях мы переходим к наступательным действиям» — Маляр
Об изменениях на фронте сообщила замминистра обороны Анна Маляр.
«Что сейчас происходит? Мы продолжаем оборону, которую начали 24 февраля 2022 года. Оборонная операция содержит все, в том числе и контрнаступательные действия. Поэтому на некоторых направлениях мы переходим к наступательным действиям», — доложила Маляр.
Эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление. Там ВСУ двигается достаточно широким фронтом и имеет успех, занимает господствующие высоты, сообщила заместитель министра обороны.
«На юге – враг в обороне. Продолжаются бои местного значения. Почему россияне активно запускают информацию о контрнаступлении? Потому что им нужно отвлечь внимание от поражения на Бахмутском направлении», – объяснила заместитель министра обороны Анна Маляр.
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- • Дата публикации материала: 5 июня 2023 в 17:27;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об изменениях на фронте сообщила замминистра обороны Анна Маляр.".