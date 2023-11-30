Можна було б списати статтю в The Economist на ІПСО, але… – Чумак
Можна було б вчергове не звертати увагу на статтю в “The Economist”. Можна було б перекинуту це на вороже ІПСО. По суті всі такі статті стають їх частиною. Але після чергового тексту від Марʼяни, яка не є самостійним субʼєктом, це не вийде. Це буде схоже на поведінку страуса. Вважаю що ВГК і ГК мають в спільній статі, виступі, допису спростувати всю маячню щодо їх суперечок. Лідери влади й опозиції – публічно взяти на себе зобовʼязання припинити всі нездорові методи політичної конкуренції до перемоги.
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- Категорії: Політика, Сказано, Україна; Теги: The Economist, Безуглая, Залужный, Зеленський, чумак;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2023 в 11:32;
Кореспондент Віктор Чумак, ексгенпрокурор України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Можна було б вчергове не звертати увагу на статтю в “The Economist”. Можна було б перекинуту це на вороже ІПСО.…".