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Можно было бы списать статью в «The Economist» на ИПСО, но… — Чумак

Политика 11:32   30.11.2023
Виктор Чумак
экс - Генпрокурор Украины
Можно было бы списать статью в «The Economist» на ИПСО, но… — Чумак Фото: facebook Виктора Чумака

Можно было бы в очередной раз не обращать внимание на статью в «The Economist». Можно было бы перекинуть это на вражеское ИПСО. По сути, все такие статьи становятся их частью. Но после очередного текста от Марьяны, не являющейся самостоятельным субъектом, это не получится. Это будет похоже на поведение страуса… Считаю, что ВГК и ГК должны в общей статье, выступлении, корреспонденции опровергнуть весь бред относительно их споров. Лидеры власти и оппозиции — публично взять на себя обязательство прекратить все нездоровые методы политической конкуренции до победы.

Автор: Виктор Чумак, экс - Генпрокурор Украины
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  • • Дата публикации материала: 30 ноября 2023 в 11:32;

  • Корреспондент Виктор Чумак, экс - Генпрокурор Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Можно было бы в очередной раз не обращать внимание на статью в «The Economist». Можно было бы перекинуть это на…".