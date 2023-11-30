Можно было бы списать статью в «The Economist» на ИПСО, но… — Чумак

Можно было бы в очередной раз не обращать внимание на статью в «The Economist». Можно было бы перекинуть это на вражеское ИПСО. По сути, все такие статьи становятся их частью. Но после очередного текста от Марьяны, не являющейся самостоятельным субъектом, это не получится. Это будет похоже на поведение страуса… Считаю, что ВГК и ГК должны в общей статье, выступлении, корреспонденции опровергнуть весь бред относительно их споров. Лидеры власти и оппозиции — публично взять на себя обязательство прекратить все нездоровые методы политической конкуренции до победы.