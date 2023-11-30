Можно было бы списать статью в «The Economist» на ИПСО, но… — Чумак
Фото: facebook Виктора Чумака
Можно было бы в очередной раз не обращать внимание на статью в «The Economist». Можно было бы перекинуть это на вражеское ИПСО. По сути, все такие статьи становятся их частью. Но после очередного текста от Марьяны, не являющейся самостоятельным субъектом, это не получится. Это будет похоже на поведение страуса… Считаю, что ВГК и ГК должны в общей статье, выступлении, корреспонденции опровергнуть весь бред относительно их споров. Лидеры власти и оппозиции — публично взять на себя обязательство прекратить все нездоровые методы политической конкуренции до победы.
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- Категории: Политика, Сказано, Украина; Теги: The Economist, Безуглая, Залужный, Зеленский, чумак;
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- • Дата публикации материала: 30 ноября 2023 в 11:32;
Корреспондент Виктор Чумак, экс - Генпрокурор Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Можно было бы в очередной раз не обращать внимание на статью в «The Economist». Можно было бы перекинуть это на…".