РФ готова воспользоваться расколом между Зеленским и Залужным в Украине

Конфликт между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим Валерием Залужным показал всему миру, что политика в Украине вернулась, хотя боевые действия никуда не делись, пишет The Economist.

Многие украинцы живут сегодня в двух все различных мирах: мрачной реальности позиционной войны и еще более острой политической битве в Киеве. Когда РФ начала вторжение в феврале 2022 года, конкурентная политика погрузилась в спячку. Позднее в том же году она вернулась, поскольку экзистенциальная угроза для Украины уменьшилась. Ярослав Железняк, депутат от оппозиции, говорит, что по фундаментальным вопросам национальной безопасности все еще существует «широкое согласие». Но война уже сделала Украину «нестабильной». А попытки президента «централизовать принятие решений» и «подавить инакомыслие» имеют противоположный эффект.

Трещины возникли не только между политических сил, но, что наиболее тревожно, между военным и политическим руководством. Отношения между президентом Владимиром Зеленским и его главнокомандующим Валерием Залужным оценивают как ужасные. О разногласиях впервые стало известно летом прошлого года. Недавнее откровенное интервью The Economist с генералом, в котором он заявил, что война на Украине зашла в тупик, вывело этот конфликт на поверхность. Зеленский публично упрекнул своего генерала за заголовки. В более позднем интервью он, похоже, предупредил Залужного, чтобы тот занимался военными делами, а не политикой.

Высокопоставленный источник в правительстве предполагает, что открытый конфликт в руководстве стал «предсказуемым» результатом зашедшей в тупик контрнаступательной операции, которая «пошла не по плану». Чиновник говорит, что Залужный, возможно, противоречил более оптимистичным публичным позициям своего президента, но мало кто в правительстве мог придраться к его трезвым выводам. Сейчас идет игра по обвинению в том, кто несет ответственность за провал. «Политики говорят, что их генералы — придурки, прошедшие советское обучение. А генералы говорят, что политики им мешают. У победы много отцов, но никто не хочет отвечать за тупиковую ситуацию».

Еще одним важным фактором является сообщение об уголовном расследовании по делу защиты юга Украины. Это был единственный район, где российские войска смогли одержать быструю и чрезвычайно важную победу в феврале и марте 2022 года, создав за несколько недель новый сухопутный коридор в Крым. Украинские перебежчики помогали наступлению. Мосты не были взорваны, как следовало бы. Армия также была плохо подготовлена. По некоторым данным, Залужный в настоящее время фигурирует только в качестве свидетеля по расследованию, но это может перерасти во что-то более серьезное. И угроза уголовного обвинения может держать главнокомандующего в узде. А его общение со СМИ можно рассматривать как страховой полис, предполагает источник в Генеральном штабе.

Залужный не декларировал никаких политических амбиций, и его несколько шагов на политической арене нельзя назвать ловкими. Это не значит, что он не представляет угрозы для Зеленского. Президент, еще в 2019 году ставший комиком, знает, как быстро украинское общество может создавать и разрушать своих лидеров. Внутренние соцопросы общественного мнения, показывают, что президент, которого когда-то хвалили за его роль в защите страны, сейчас запятнан коррупционными скандалами в своем правительстве и беспокойством по поводу курса страны. Цифры, датированные серединой ноября, показывают, что доверие к президенту упало до +32%, что вдвое меньше, чем у до сих пор почитаемого генерала Залужного (+70%). У главного шпиона Украины Кирилла Буданова рейтинг выше президента (+45%).

Тот же опрос показывает, что Зеленский рискует проиграть президентские выборы, если он когда-нибудь столкнется лицом к лицу со своим главнокомандующим. Украинское общество, вероятно, не будет приветствовать неспровоцированный вызов. На данный момент 8 из 10 украинцев выступают против самой идеи проведения выборов, которые первоначально должны состояться в марте следующего года. Президент также исключил их, сославшись на военное положение. Но падение его рейтинга все же может убедить его изменить свое мнение.

Источники в украинской разведке говорят, что РФ уже пытается извлечь выгоду из амбиций и напряженности. Андрей Черняк, представитель HUR, военно-разведывательного агентства, заявил о доказательствах, демонстрирующих новые российские стратегии для различных групп населения: одна направлена на укрепление поддержки РФ; другая – подорвать доверие к Западу; и третья – усилить недовольство в Украине. По его словам, существует отдельная кампания по дезинформации украинских солдат, в которой используются фейковые видеоролики, в которых командиры разных уровней призывают своих подчиненных сдаться. «Россия не смогла сделать то, что ей нужно, на поле боя, но здесь они добились реальных успехов».

Высокопоставленный источник в правительстве предполагает, что российская пропаганда приобрела популярность, потому что у нее есть материал, с которым можно играть. Коррупция существует. Управление зачастую неэффективно. Украина недостаточно поставила свою экономику на военные рельсы. Но только РФ выиграет, если президента Зеленского выгонят. «Некоторые наши политики недостаточно обеспокоены российской угрозой, и это меня злит. Они думают, что могут бросить вызов власти, уничтожить Зеленского, и это не будет иметь никакого значения». Службы безопасности фактически устранили большинство рычагов российского влияния с начала войны, добавил он. Наиболее эффективными рычагами теперь стали «сами украинцы».

На передовой РФ переживает относительно хороший период войны. Они удовлетворяют большую часть своих потребностей в рабочей силе, нанимая на работу бедняков и заключенных. Украина, напротив, изо всех сил пытается мобилизовать население в целом. Армейское начальство осуществляет набор на уровне, который почти покрывает естественные потери на передовой. Но если большинство мобилизованных в начале войны знали, за что они сражаются, то сейчас немногие из новобранцев проявляют такое же желание, и выполнять план мобилизации становится все труднее. И политическая напряженность вряд ли поможет этому процессу.

Сомнения относительно направления войны внутри страны и за рубежом начинают доходить и до солдат, находящихся на передовой. Похоже, что они не изменили своего поведения или морального духа каким-либо существенным образом, по крайней мере, пока. «Людям под обстрелом было наплевать, поссорился ли Залужный с Зеленским или нет», — говорит один из командиров. Сейчас речь идет только о том, как остаться в живых. Для воюющих украинцев нет никаких сомнений, что враг все еще представляет опасность. «Россия задает нам простой вопрос: жизнь или смерть. Это заставляет нас бороться, независимо от того, что произойдет в Киеве или Вашингтоне».