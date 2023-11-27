Безуглая VS Залужный. Политическое харакири нардепа или спланированная акция?

Скандал, спровоцированный выпадом нардепа от президентской партии «Слуга народа» Марьяны Безуглой против главкома Валерия Залужного, взбудоражил украинское общество. Ее призыв к Залужному, который должен уйти с должности, осудили известные волонтеры и военные. А вот партийное руководство президентской политической силы не спешит критиковать Безуглую, чем доказывает, что ее заявление могло быть спланированным.

Иван Ступак, военный эксперт и бывший сотрудник СБУ, не берется определять, что именно стоит за заявленем Безуглой. Но отмечает, что последний месяц Безуглая «мочит» военных: какие-то скрины делает, критикует.

«Или ее так сильно попросили стать политическим камикадзе, это такой стиль поведения и она самостоятельно решила сделать политическое харакири» — рассуждает Ступак.

Известный харьковский волонтер Роман Доник считает, что расшатывание властями Украины настроений против военных имеет очень опасные перспективы.

«На самом деле все это может очень плохо закончиться. Очень многие молчат не потому, что им нечего сказать. А потому что типа «ненасчасі». И о некоторых военных, и о политиках, и обо всем происходящем трэше. Безуглая открывает ящик Пандоры. Она намеренно провоцирует, перекладывая всю ответственность с политиков и власти на военных. Очень многое лжет. При чем лжет избирательно очень субъективно и пытаясь затронуть болезненные темы. Нападения на военных окончатся очень плохо. Общество станет защищать военных. Потом это уже не будет откатить», — предостерег Доник.



Бывший нардеп Борислав Береза без реверансов и извинений прямо назвал Марьяну Безуглу врагом Украины.

«Ради своих интересов и выполняя задачи своих покровителей, она информационно атакует Главкома ВСУ Залужного и готова пожертвовать будущей победой ради интересов группы лиц, чьи интересы совпадают с военно-политическим руководством РФ, которое с первого дня полномасштабного вторжения заинтересовано в дискредитации и отстранении Главкома. Такие действия вредят не только моральному состоянию ВСУ, но и направлены на дискредитацию военного руководства Украины», — заявил Береза.

Если заявления Безуглой не осудит руководство фракции и партии «Слуга народа», то это будет говорить о спланированных действиях, где есть место госизмене и попытке не только устранить военное руководство, но и реализовать планы Кремля и умышленно затягивать войну, чтобы и дальше оставаться у власти, подчеркнул Береза.

Харьковский бизнесмен Юрий Сапронов наивно назвал Безуглую «вредителем хуже Фариона» и посоветовал ей идти бинтовать пальцы в поликлинику, где она раньше работала.

«Боже. Да ж это такая? Девушка закончила медуниверсит , работала в поликлинике. Целый заместитель председателя комитета по национальной безопасности. Где безопасность страны и доктор в поликлинике? Какая компетентность в оценке действий генерала Залужного? Какое понимание стратегии и тактики проведения военных операций (палец Мария идите бинтуйте в поликлинику) и понимание как нужно командовать ЗСУ? Так хочется послать, всеми матюками Мира эту женщину. Но женщина. Но ведь вредительница, хуже Фарион».

На что мэр Днепра Борис Филатов иронически ответил Сапронову: «Юра, ты реально думаешь, что она открывает свой рот просто так, а не по команде? Ты же как взрослый дядя, борода вся седая…» И, очевидно, он прав.

Потому что партийное руководство президентской политической силы «Слуга народа» не спешит критиковать Безуглюу и ее призыв Залужного уйти с должности, хотя с момента ее одиозного сообщения прошли сутки.

«Впервые мы услышали прямой призыв к отставке главокома Залужного не от анонимного телеграмм-канала, сотрудничающего с определенными политическими силами, а от главного представителя партии власти, который к тому же занимает высокую позицию в одном из профильных комитетов, занимающегося вопросами войны. Таким образом, заявление Марьяны Безуглой вряд ли можно считать его собственным мнением. Депутат может озвучивать позицию более широкого круга людей, связанного с властью, и в этом есть опасность», — прокомментировал заявление Безуглой известный журналист Виталий Портников.

Напомним, нардеп от президентской партии «Слуга народа», член комитета Нацбезопасности, обороны и разведки ВР Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не предоставил никакого плана на 2024 год, а значит он должен уйти.