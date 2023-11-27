Безуглая против Залужного: Машовец — о том, она «офонарела» или некомпетентна

Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец объяснил, почему претензии нардепа от президентской партии «Слуга народа» Марьяны Безуглой к Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному — не по адресу, а также свидетельствуют о полном непонимании ею вопроса.

«Честно говоря, меня удивляет, что представители нашего военно-политического руководства (а мадам Безуглая, как-никак, является заместителем председателя комитета ВРУ по национальной безопасности и обороне) путают Стратегический план применения ВСУ и других составляющих сил обороны Украины с Планом обороны Украины… Более того, они даже не знакомы со структурой и принципами оборонного планирования в нашем государстве», — заявил Машовец.

Он пояснил: в структуре Минобороны Украины существует подразделение, которое координирует работу всех госинститутов в вопросах оборонного планирования. Это Департамент военной политики и стратегического планирования Министерства обороны Украины.

«Тетя, судя по ее текстам в соцсетях, вообще не разбирается в том, какие вопросы из сферы оборонного планирования относятся к полномочиям МОУ, а какие к ГШ ВСУ и их Главнокомандующему», — считает эксперт.

Машовец отметил: вопросы, которые публично озвучивает Безуглая в своих соцсетях, свидетельствуют о том, что «с ней явно «что-то не так».

«Она — либо «офонаревшая шпионка», либо тотально некомпетентная в вопросе оборонного планирования нашего государства (что само по себе, выглядит, мягко говоря, несколько странно, учитывая ее статус и должность в ВРУ, которую она занимает…). Вариант с психическими отклонениями, я отвергаю… потому что в «Тирнете» фигурирует справка насчет ее полной адекватности в этой сфере», — отметил Машовец.

Он посоветовал заместителю председателя комитета ВРУ по национальной безопасности и обороне «иногда почитывать «Армию — информ» (информагентство Минобороны Украины).

Напомним, накануне нардеп Марьяна Безуглая в своем facebook заявила, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не предоставил никакого плана на 2024 год, а значит он должен уйти.