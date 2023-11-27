Live
  • Пн 27.11.2023
    • Харьков
  •   -2°С
  • USD 36.05
  • EUR 39.36

Безуглая против Залужного: Машовец — о том, она «офонарела» или некомпетентна

Политика 10:56   27.11.2023
Оксана Горун
Безуглая против Залужного: Машовец — о том, она «офонарела» или некомпетентна Фото: соцсети

Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец объяснил, почему претензии нардепа от президентской партии «Слуга народа» Марьяны Безуглой к Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному — не по адресу, а также свидетельствуют о полном непонимании ею вопроса.

«Честно говоря, меня удивляет, что представители нашего военно-политического руководства (а мадам Безуглая, как-никак, является заместителем председателя комитета ВРУ по национальной безопасности и обороне) путают Стратегический план применения ВСУ и других составляющих сил обороны Украины с Планом обороны Украины… Более того, они даже не знакомы со структурой и принципами оборонного планирования в нашем государстве», — заявил Машовец.

Он пояснил: в структуре Минобороны Украины существует подразделение, которое координирует работу всех госинститутов в вопросах оборонного планирования. Это Департамент военной политики и стратегического планирования Министерства обороны Украины.

«Тетя, судя по ее текстам в соцсетях, вообще не разбирается в том, какие вопросы из сферы оборонного планирования относятся к полномочиям МОУ, а какие к ГШ ВСУ и их Главнокомандующему», — считает эксперт.

Машовец отметил: вопросы, которые публично озвучивает Безуглая в своих соцсетях, свидетельствуют о том, что «с ней явно «что-то не так».

«Она — либо «офонаревшая шпионка», либо тотально некомпетентная в вопросе оборонного планирования нашего государства (что само по себе, выглядит, мягко говоря, несколько странно, учитывая ее статус и должность в ВРУ, которую она занимает…). Вариант с психическими отклонениями, я отвергаю… потому что в «Тирнете» фигурирует справка насчет ее полной адекватности в этой сфере», — отметил Машовец.

Он посоветовал заместителю председателя комитета ВРУ по национальной безопасности и обороне «иногда почитывать «Армию — информ» (информагентство Минобороны Украины).

Читайте также: Нардеп от СН Безуглая требует отставки главкома Валерия Залужного (видео)

Напомним, накануне нардеп Марьяна Безуглая в своем facebook заявила, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не предоставил никакого плана на 2024 год, а значит он должен уйти.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Буря добралась до Харькова: погода ухудшается (видео)
Буря добралась до Харькова: погода ухудшается (видео)
27.11.2023, 09:18
Безуглая против Залужного: Машовец — о том, она «офонарела» или некомпетентна
Безуглая против Залужного: Машовец — о том, она «офонарела» или некомпетентна
27.11.2023, 10:56
В Харькове приспустили флаг Украины (видео)
В Харькове приспустили флаг Украины (видео)
25.11.2023, 10:41
Главные новости Харькова 27.11: буря, села без света, ситуация на дорогах
Главные новости Харькова 27.11: буря, села без света, ситуация на дорогах
27.11.2023, 10:44
«Остановите беспредел»: в Харькове жильцы уничтоженной квартиры задолжали ХТС
«Остановите беспредел»: в Харькове жильцы уничтоженной квартиры задолжали ХТС
25.11.2023, 12:01
Манипуляции на торгах: в Харькове подрядчик присвоил более 2 млн гривен
Манипуляции на торгах: в Харькове подрядчик присвоил более 2 млн гривен
27.11.2023, 11:18

Новости по теме:

08:03
Должно быть как у военных — Безуглая прокомментировала премии нардепам
11:23
Задержание вагнеровцев. Следственная комиссия ВРУ не нашла нарушений со стороны Зеленского и Ермака

Вы читали новость: «Безуглая против Залужного: Машовец — о том, она «офонарела» или некомпетентна»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 27 ноября 2023 в 10:56;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец объяснил, почему претензии нардепа от президентской партии «Слуга народа» Марьяны Безуглой к Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному — не по адресу, а также свидетельствуют о полном непонимании ею вопроса".