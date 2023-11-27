Безугла проти Залужного: Машовець – про те, вона “офонаріла” чи некомпетентна

Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець пояснив, чому претензії нардепки від президентської партії “Слуга народу” Мар’яни Безуглої до Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного – не за адресою, а також свідчать про повне нерозуміння нею питання.

“Відверто кажучи, мене дивує, що представники нашого військово-політичного керівництва (а мадам Безугла, як-не-як, є заступницею голови комітету ВРУ з національної безпеки та оборони) плутають Стратегічний план застосування ЗСУ та інших складових сил оборони України з Планом оборони України. .. Щобільше, вони навіть не знайомі зі структурою та принципами оборонного планування в нашій державі”, – заявив Машовець.

Він пояснив: у структурі Міноборони України є підрозділ, який координує роботу всіх держінститутів у питаннях оборонного планування. Це Департамент військової політики та стратегічного планування Міністерства оборони України.

“Тьотя, судячи з її текстів у соцмережах, взагалі не розуміється на тому, які питання зі сфери оборонного планування ставляться до повноважень МОУ, а які до ГШ ЗСУ та їх Головнокомандувача”, — вважає експерт.

Машовець зазначив: питання, які публічно озвучує Безугла у своїх соцмережах, свідчать про те, що “з нею явно “щось не так”.

“Вона – або “шпигунка, що офонаріла”, або тотально некомпетентна в питанні оборонного планування нашої держави (що саме по собі, виглядає, м’яко кажучи, дещо дивно, враховуючи її статус і посаду у ВРУ, яку вона займає…). Варіант із психічними відхиленнями, я відкидаю… адже в “Тирнеті” фігурує довідка щодо її повної адекватності у цій сфері”, – зазначив Машовець.

Він порадив заступниці голови комітету ВРУ з національної безпеки та оборони “іноді почитати “Армію – інформ” (інформагентство Міноборони України).

Нагадаємо, напередодні нардепка Мар’яна Безугла у своєму фейсбуці заявила, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не надав жодного плану на 2024 рік, а отже він має піти.