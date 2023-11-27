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Безугла проти Залужного: Машовець – про те, вона “офонаріла” чи некомпетентна

Політика 10:56   27.11.2023
Оксана Горун
Безугла проти Залужного: Машовець – про те, вона “офонаріла” чи некомпетентна Фото: соцмережі

Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець пояснив, чому претензії нардепки від президентської партії “Слуга народу” Мар’яни Безуглої до Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного – не за адресою, а також свідчать про повне нерозуміння нею питання.

“Відверто кажучи, мене дивує, що представники нашого військово-політичного керівництва (а мадам Безугла, як-не-як, є заступницею голови комітету ВРУ з національної безпеки та оборони) плутають Стратегічний план застосування ЗСУ та інших складових сил оборони України з Планом оборони України. .. Щобільше, вони навіть не знайомі зі структурою та принципами оборонного планування в нашій державі”, – заявив Машовець.

Він пояснив: у структурі Міноборони України є підрозділ, який координує роботу всіх держінститутів у питаннях оборонного планування. Це Департамент військової політики та стратегічного планування Міністерства оборони України.

“Тьотя, судячи з її текстів у соцмережах, взагалі не розуміється на тому, які питання зі сфери оборонного планування ставляться до повноважень МОУ, а які до ГШ ЗСУ та їх Головнокомандувача”, — вважає експерт.

Машовець зазначив: питання, які публічно озвучує Безугла у своїх соцмережах, свідчать про те, що “з нею явно “щось не так”.

“Вона – або “шпигунка, що офонаріла”, або тотально некомпетентна в питанні оборонного планування нашої держави (що саме по собі, виглядає, м’яко кажучи, дещо дивно, враховуючи її статус і посаду у ВРУ, яку вона займає…). Варіант із психічними відхиленнями, я відкидаю… адже в “Тирнеті” фігурує довідка щодо її повної адекватності у цій сфері”, – зазначив Машовець.

Він порадив заступниці голови комітету ВРУ з національної безпеки та оборони “іноді почитати “Армію – інформ” (інформагентство Міноборони України).

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Нагадаємо, напередодні нардепка Мар’яна Безугла у своєму фейсбуці заявила, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не надав жодного плану на 2024 рік, а отже він має піти.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2023 в 10:56;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець пояснив, чому претензії нардепки від президентської партії “Слуга народу” Мар’яни Безуглої до Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного – не за адресою, а також свідчать про повне нерозуміння нею питання".