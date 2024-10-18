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Залужний заявив, що західні політики – в заручниках і читають молитву

Політика 08:17   18.10.2024
Валерій Залужний
посол України у Великій Британії
Залужний заявив, що західні політики – в заручниках і читають молитву

Уже сьогодні, щоб Захід продовжував боятися далі, Путін говорить то про червоні лінії, то про ядерну зброю, а західні політики все частіше, перебуваючи в заручниках своїх виборців, читають молитву про необхідність уникнення ескалації. Це знову – лише факт дійсності. Але чи обмежиться ця війна саме апетитами Путіна, тільки Україною? На це вже повинні дати відповідь якраз західні політики. Своїм виборцям.

Автор: Валерій Залужний, посол України у Великій Британії
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2024 в 08:17;

  • Кореспондент Валерій Залужний, посол України у Великій Британії у цій статті розкриває тему новин про те, що "Уже сьогодні, щоб Захід продовжував боятися далі, Путін говорить то про червоні лінії, то про ядерну зброю, а західні політики…".