Залужний заявив, що західні політики – в заручниках і читають молитву
Уже сьогодні, щоб Захід продовжував боятися далі, Путін говорить то про червоні лінії, то про ядерну зброю, а західні політики все частіше, перебуваючи в заручниках своїх виборців, читають молитву про необхідність уникнення ескалації. Це знову – лише факт дійсності. Але чи обмежиться ця війна саме апетитами Путіна, тільки Україною? На це вже повинні дати відповідь якраз західні політики. Своїм виборцям.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: війна, Залужный, Запад, путін, эскалация;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2024 в 08:17;
Кореспондент Валерій Залужний, посол України у Великій Британії у цій статті розкриває тему новин про те, що "Уже сьогодні, щоб Захід продовжував боятися далі, Путін говорить то про червоні лінії, то про ядерну зброю, а західні політики…".