Залужний заявив, що західні політики – в заручниках і читають молитву

Уже сьогодні, щоб Захід продовжував боятися далі, Путін говорить то про червоні лінії, то про ядерну зброю, а західні політики все частіше, перебуваючи в заручниках своїх виборців, читають молитву про необхідність уникнення ескалації. Це знову – лише факт дійсності. Але чи обмежиться ця війна саме апетитами Путіна, тільки Україною? На це вже повинні дати відповідь якраз західні політики. Своїм виборцям.