Залужный заявил, что западные политики — в заложниках и читают молитву

Уже сегодня, чтобы Запад продолжал бояться дальше, Путин говорит то о красных линиях, то о ядерном оружии, а западные политики все чаще, находясь в заложниках у своих избирателей, читают молитву о необходимости избегания эскалации. Это снова – только факт действительности. Но ограничится ли эта война именно аппетитами Путина, только Украиной? На это уже должны ответить как раз западные политики. Своим избирателям.