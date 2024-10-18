Live
  • Пт 18.10.2024
  • Харьков  +6°С
  • USD 41.24
  • EUR 44.79

Залужный заявил, что западные политики — в заложниках и читают молитву

Мир 08:17   18.10.2024
Валерий Залужный
посол Украины в Великобритании
Залужный заявил, что западные политики — в заложниках и читают молитву Фото: facebook Головнокомандувач ЗС України

Уже сегодня, чтобы Запад продолжал бояться дальше, Путин говорит то о красных линиях, то о ядерном оружии, а западные политики все чаще, находясь в заложниках у своих избирателей, читают молитву о необходимости избегания эскалации. Это снова – только факт действительности. Но ограничится ли эта война именно аппетитами Путина, только Украиной? На это уже должны ответить как раз западные политики. Своим избирателям.

Автор: Валерий Залужный, посол Украины в Великобритании
Популярно
Новости Харькова – главное за 18 октября: как прошла ночь
Новости Харькова – главное за 18 октября: как прошла ночь
18.10.2024, 07:06
Харьков становится городом переселенцев и пожилых людей: что говорят в мэрии
Харьков становится городом переселенцев и пожилых людей: что говорят в мэрии
17.10.2024, 15:15
«Боятся идти работать» — почему в Харькове не хватает водителей троллейбусов
«Боятся идти работать» — почему в Харькове не хватает водителей троллейбусов
17.10.2024, 21:19
Удар КАБа по перекрестку в Харькове убивает 20 — 60 мелких предприятий — Чумак
Удар КАБа по перекрестку в Харькове убивает 20 — 60 мелких предприятий — Чумак
17.10.2024, 11:22
«На поле акцент не делаем»: метро Харькова ищет рабочих в связи с мобилизацией
«На поле акцент не делаем»: метро Харькова ищет рабочих в связи с мобилизацией
17.10.2024, 17:43
Генштаб: семь раз РФ наступала на севере Харьковщины, на Купянщине – 19 боев
Генштаб: семь раз РФ наступала на севере Харьковщины, на Купянщине – 19 боев
18.10.2024, 08:11

Новости по теме:

15:15
Харьков становится городом переселенцев и пожилых людей: что говорят в мэрии
13:21
Харьков — нарушенный муравейник: Жадан про аналогию с 1919-м, шанс и любовь
19:40
О фактическом включении в войну Северной Кореи заявил Зеленский (видео)
16:44
На Купянском направлении идет 14 боев, на Гарбузы скинули КАБы — Генштаб
11:44
Эвакуация на Белгородщине: защитники Харькова намекнули на «курский сценарий»

Вы читали новость: «Залужный заявил, что западные политики — в заложниках и читают молитву»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 18 октября 2024 в 08:17;

  • Корреспондент Валерий Залужный, посол Украины в Великобритании в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Уже сегодня, чтобы Запад продолжал бояться дальше, Путин говорит то о красных линиях, то о ядерном оружии, а западные политики…".