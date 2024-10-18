Залужный заявил, что западные политики — в заложниках и читают молитву
Фото: facebook Головнокомандувач ЗС України
Уже сегодня, чтобы Запад продолжал бояться дальше, Путин говорит то о красных линиях, то о ядерном оружии, а западные политики все чаще, находясь в заложниках у своих избирателей, читают молитву о необходимости избегания эскалации. Это снова – только факт действительности. Но ограничится ли эта война именно аппетитами Путина, только Украиной? На это уже должны ответить как раз западные политики. Своим избирателям.
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- Категории: Мир, Политика, Украина; Теги: война, Залужный, Запад, Путин, эскалация;
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- • Дата публикации материала: 18 октября 2024 в 08:17;
Корреспондент Валерий Залужный, посол Украины в Великобритании в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Уже сегодня, чтобы Запад продолжал бояться дальше, Путин говорит то о красных линиях, то о ядерном оружии, а западные политики…".