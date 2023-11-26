Нардепка від СН Безугла вимагає відставки головкома Валерія Залужного (відео)

Нардепка від президентської партії «Слуга народу», член комітету Нацбезпеки, оборони та розвідки ВР Мар’яна Безугла заявила, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не надав жодного плану на 2024 рік, а отже він має піти.

Військове командування України «має піти» – не більше і не менше заявила сьогодні нардеп Мар’яна Безуглая, яка є одним із спікерів президентської політсили і яку інсайдери називають голосом ОП.

Зовнішня причина – нібито військове командування не має «ніякого плану задуму на 2024 рік», написала вона у Facebook. Відсутність у військових планів вплинула на планування бюджету на 2024 рік, заявила Безугла.

«Вперше ми почули прямий заклик до відставки главокома Залужного не від анонімного телеграм-канала, який співпрацює з певними політичними силами, а від чільного представника партії влади, який до того ж займає високу позиції в одному з профільним комітетів, який займається питаннями війни. Таким чином заяву Мар’яни Безуглої навряд чи можна вважати її власною думкою. Депутатка може озвучувати позицію ширшого кола людей, пов’язаного із владою, і в цьому є небезпека», – каже відомий журналіст Віталій Портніков.

Однією з версій, чому влада хоче позбавитися Валерія Залужного, є його досить висока популярність військового і як наслідок – ревнощі з боку чинного президента Володимира Зеленського. Вперше ідея звільнити Залужного відвідала Зеленського нібито влітку 2022 року, заявив офіцер ЗСУ, військовий експерт Арті Грін. Однак тоді розголос утримав президента від цього кроку.

«Якщо держава підриває довіру до збройних сил у ситуації, коли для суспільства це керівництво є найбільшим авторитетом і стабільним авторитетом в умовах, коли розуміння перманентної війни стає же реальним настроєм українського суспільства, в такій ситуації можна сказати, що влада якщо не стріляє собі в скроню, то точно в ногу. І не тільки собі, а й українському суспільству, якому треба пережити ці довгі невблаганні роки війни і вижити», – заявив Портніков.