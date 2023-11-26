Нардеп от СН Безуглая требует отставки главкома Валерия Залужного (видео)

Нардеп от президентской партии «Слуга народа», член комитета Нацбезопасности, обороны и разведки ВР Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не предоставил никакого плана на 2024 год, а значит он должен уйти.

Военное командование Украины «должно уйти» — ни больше и не меньше заявила сегодня нардеп Марьяна Безуглая, которая является одним из спикеров президентской политсилы и которую инсайдеры называют голосом ОП.

Внешняя причина – якобы военное командование не имеет «никакого плана замысла на 2024 год», написала она в Facebook. Отсутствие у военных плана повлияло на планирование бюджета на 2024 год, заявила Безуглая.

«Впервые мы услышали прямой призыв к отставке главокома Залужного не от анонимного телеграмм-канала, сотрудничающего с определенными политическими силами, а от главного представителя партии власти, который к тому же занимает высокую позицию в одном из профильных комитетов, занимающегося вопросами войны. Таким образом, заявление Марьяны Безуглой вряд ли можно считать его собственным мнением. Депутат может озвучивать позицию более широкого круга людей, связанного с властью, и в этом есть опасность», — прокомментировал заявление Безуглой известный журналист Виталий Портников.

Одной из версий, почему власть хочет избавиться от Валерия Залужного, является достаточно высокая популярность военного и как следствие – ревность со стороны действующего президента Владимира Зеленского. Впервые идея уволить Залужного впервые посетила Зеленского якобы летом 2022 года, заявил офицер ВСУ, военный эксперт Арти Грин. Однако тогда огласка удержала президента от этого шага.

«Если государство подрывает доверие к вооруженным силам в ситуации, когда для общества это руководство является наибольшим авторитетом и стабильным авторитетом в условиях, когда понимание перманентной войны становится уже реальным настроением украинского общества, в такой ситуации можно сказать, что власть если не стреляет себе в висок , то точно в ногу. И не только себе, но и украинскому обществу, которому нужно пережить эти долгие неумолимые годы войны и выжить», — заявил Портников.

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