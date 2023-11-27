Безугла VS Залужний. Політичне харакірі нардепки чи спланована акція?

Скандал, який спровокував випад нардепки від президентської партії «Слуга народу» Мар’яни Безуглої проти главкома Валерія Залужного, збурив українське суспільство. Її заклик до Залужного, що той має піти з посади, засудили відомі волонтери і військові. А от партійне керівництво президентської політичної сили не поспішає критикувати Безуглу, хоча з моменту її одіозного допису минула доба.

Іван Ступак, військовий експерт і колишній співробітник СБУ, не береться визначати, що саме стоїть за дописом Безуглої. Але останній місяць нардепка з особливим завзяттям «мочить» військових: якісь скріни робить, критикує.

«Чи її так сильно попросили стати політичним камікадзе, чи це такий стиль поведінки і вона самостійно вирішила зробити політичне харакірі» – розмірковує Ступак.

Відомий харківський волонтер Роман Донік вважає , що розхитування владою України настроїв проти військових має дуже небезпечні перспективи.

«Насправді це все може дуже погано закінчитися. Дуже багато людей мовчать не тому, що їм нема чого сказати. А тому що типу «неначасі». І про деяких військових, і про політиків, і про весь треш, що відбувається. Безугла відчиняє скриньку Пандори. Вона навмисно провокує, перекладаючи всю відповідальність з політиків та виконавчої влади на військових. Дуже багато де бреше. При чому бреше вибірково дуже суб’єктивно і намагаючись зачепити “болістні теми”. Нападки на військових закінчаться дуже погано. Суспільство почне захищати військових. Потім це вже буде не відкотити», – застеріг Донік.



Колишній нардеп Борислав Береза ​​без реверансів і вибачень прямо назвав Мар’яну Безуглу ворогом України.

«Заради своїх інтересів та виконуючи завдання своїх покровителів вона інформаційно атакує Головкома ЗСУ Залужного та готова пожертвувати майбутньою перемогою заради інтересів групи осіб, чиї їнтереси співпадають с війсково-політичним керівництвом РФ, яке с першого дня повномасштабного вторгнення зацікавлено в дискредитації та відсторонення Головкома з посади. Такі дії шкодять не лише моральному стану ЗСУ, але ще й направлені на дискредитацію військового керівництва України», – заявив Береза.

Якщо заяви Безуглої не засудить керівництво фракції та партії “Слуга народу”, то це буде говорити про сплановані дії, де є місце держзраді та спроба не лише усунути військове керівництво, а й реалізувати плани Кремля та навмисне затягувати війну, щоб і надалі залишатися при владі , наголосив Береза.

Харківський бізнесмен Юрій Сапронов наївно назвав Безуглую «шкідником гірше за Фаріона» і порадив їй йти бинтувати пальці в поліклініку, де вона раніше працювала.

«Боже. Так це така? Дівчина закінчила медуніверсит, працювала у поліклініці. Цілий заступник голови комітету з національної безпеки. Де безпека країни та лікар у поліклініці? Яка компетентність щодо оцінки дій генерала Залужного? Яке розуміння стратегії та тактики проведення військових операцій (палець, Марія, йдіть бинтуйте в поліклініку) та розуміння як потрібно командувати ЗСУ? Так хочеться послати, усіма матюками Світу цю жінку. Та жінка. Але ж шкідниця, гірша за Фаріона».

На що мер Дніпра Борис Філатов іронічно відповів Сапронову: «Юро, ти реально вважаєш, що вона відкриває свій рот просто так, а не по команді? Ти ж як дорослий дядько, борода вся сива…» І, очевидно, він має рацію.

Тому що партійне керівництво президентської політичної сили «Слуга народу» не поспішає критикувати Безуглу та її заклик Залужного піти з посади, хоча з моменту її одіозного повідомлення минула доба.

«Вперше ми почули прямий заклик до відставки главокома Залужного не від анонімного телеграм-канала, який співпрацює з певними політичними силами, а від чільного представника партії влади, який до того ж займає високу позиції в одному з профільним комітетів, який займається питаннями війни. Таким чином заяву Мар’яни Безуглої навряд чи можна вважати її власною думкою. Депутатка може озвучувати позицію ширшого кола людей, пов’язаного із владою, і в цьому є небезпека», – каже відомий журналіст Віталій Портніков.

Нагадаємо, нардепка від президентської партії «Слуга народу», член комітету Нацбезпеки, оборони та розвідки ВР Мар’яна Безугла заявила, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не надав жодного плану на 2024 рік, а отже він має піти.