Американские и европейские военные чиновники, консультирующие Украину, говорят, что оборонительные рубежи рф могут быть более хрупкими, чем предполагалось, и что быстрый штурм — лучший способ свести к минимуму потери с украинской стороны и лишить российские войска возможности укрепить место прорыва, сообщает издание The Economist.

Месяцами в военных кругах всего мира шла игра в угадайку: где и когда Украина начнет контрнаступление? Большинство ожидало, что он пройдет через Запорожскую область, на юге страны, возможно, в сторону города Мелитополь, с целью перерезать захваченный российскими войсками в начале войны «сухопутный мост», соединяющий оккупированный Крым с рф. Западные официальные лица ожидали, что наступление начнется еще две недели назад, и некоторые из них проявляли нетерпение.

4 июня — за два дня до годовщины Дня «Д» — Высадки в Нормандии и начала освобождения Европы от нацистов — украинские войска начали то, что Минобороны рф назвало «широкомасштабным» наступлением по пяти направлениям к юго-востоку от Донецка.

Западные официальные лица сообщают The Economist, что на самом деле это знаменует собой начало наступления, причем атаки ведутся и на других участках фронта. Но цвет украинских сил еще не появился на поле боя.

Одна украинская атака произошла вокруг Большой Новоселки, небольшого населенного пункта к юго-западу от Донецка. Александр Ходаковский, командующий российским ополчением в Донецке, сказал, что Украина продолжила эту атаку, сделав вид, что отводит свои силы, а затем нанесла удар по Новодонецкому, примерно в 12 км к юго-востоку. По его словам, украинцы провели успешный штурм ограниченной ударной группой всего из 10 единиц бронетехники, добавив, что они также нарушили связь с рф. Минобороны рф заявило, что Украина перебросила на фронт свои 23-ю и 31-ю механизированные бригады, в том числе два танковых батальона.

В других местах тоже есть успехи. Предполагается, что украинские силы вернули себе территорию в западных и северных пригородах Бахмута. В других сообщениях говорилось, что в направлении Соледара, к северу от Бахмута, продолжаются бои.

На самом деле украинские войска были в Новодонецком к утру 5 июня, сообщает украинский источник. «Новости с… линии фронта с каждым часом становятся все более тревожными», — написал один из популярных российских Telegram-каналов. Западный чиновник, знающий ситуацию, говорит, что Украина продвинулась в этом районе на 5-6 км. Но в то время как министерство обороны рф развернуло свою кампанию в СМИ, приветствуя роль генерала Валерия Герасимова, высшего главнокомандующего рф, в оборонительной операции, правительство Украины придерживалось политики блокировки информации.

Американские и европейские военные чиновники, консультирующие Украину, говорят, что оборонительные рубежи рф могут быть более хрупкими, чем предполагалось, и что быстрый, насильственный штурм — лучший способ свести к минимуму потери с украинской стороны и лишить российские войска возможности укрепить место любого прорыва. Они подозревают, что Украина была слишком осторожна в прошлом, особенно во время прошлогоднего наступления в Херсонской области, где ее войска, несмотря на освобождение Херсона, позволили тысячам российских военнослужащих уйти со своей техникой.

Если Украина действительно намерена усилить свои удары в Донецке, это предполагает более восточное направление наступления, чем многие предполагали. Великая Новоселка находится примерно в 120 км к северу от Бердянска, ключевого порта на Азовском море и части сухопутного моста между рф и Крымом. Удар Донецка на юг может также угрожать Мариуполю, портовому городу, захваченному и разрушенному рф в прошлом году.

Российская оборона в Донецке немного тоньше, чем в Запорожье. Многие из уменьшившихся резервов рф, особенно из воздушно-десантных войск ВДВ, в последние дни также были переброшены на север, в Бахмут, что, вероятно, открыло бреши в других местах на фронте. Продолжающиеся трансграничные рейды поддерживаемых Украиной русских ополченцев в Белгородской области рф, открывающие сотни километров дополнительных линий фронта, также оказались полезным отвлекающим фактором.

Однако основные усилия Украины, вероятно, еще впереди. При общей протяженности фронта около 900 км и 12 наступательных бригадах в ее распоряжении Украина не может позволить себе слишком рассредоточиться. Ей нужно будет найти лучшие места для прорыва русских позиций на узком участке фронта. Задача, говорят некоторые западные советники, состоит в том, чтобы заставить рф оборонять сразу несколько районов, напрягая свои подразделения. Россия не может одинаково защищать всю длину фронта. На данном этапе Украина все еще прощупывает российские силы, ищет уязвимые места или создает их, прежде чем вводить в бой свои самые сильные подразделения.