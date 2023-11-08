Топчиновники в Україні розмовляють гаслами замполітів РККА – Донік

У нас топчиновники, які розмовляють лозунгами та якимись кричалками замполітів РККА. Але у Залужного є розуміння і є варіанти рішень, а у чиновників ні. І істерична реакція (на статтю Залужного в “The economist” – Ред.) це дуже явно показала. Тому вони свою паніку намагаються заховати за лозунгами. Але в окопі від лозунгів та замполітських штучок користі не дуже. Це так не працює.