Топчиновники в Україні розмовляють гаслами замполітів РККА – Донік
У нас топчиновники, які розмовляють лозунгами та якимись кричалками замполітів РККА. Але у Залужного є розуміння і є варіанти рішень, а у чиновників ні. І істерична реакція (на статтю Залужного в “The economist” – Ред.) це дуже явно показала. Тому вони свою паніку намагаються заховати за лозунгами. Але в окопі від лозунгів та замполітських штучок користі не дуже. Це так не працює.
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- Категорії: Політика, Сказано, Україна; Теги: The Economist, війна, доник, Залужный;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2023 в 11:59;
Кореспондент Роман Донік, волонтер у цій статті розкриває тему новин про те, що "У нас топчиновники, які розмовляють лозунгами та якимись кричалками замполітів РККА. Але у Залужного є розуміння і є варіанти рішень,…".