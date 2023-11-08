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Топ-чиновники в Украине говорят лозугами замполитов РККА — Доник

Политика 11:59   08.11.2023
Роман Доник
волонтер
Топ-чиновники в Украине говорят лозугами замполитов РККА — Доник

У нас топ-чиновники, говорящие лозунгами и какими-то кричалками замполитов РККА. Но у Залужного есть понимание и есть варианты решений, а у чиновников нет. И истерическая реакция (на статью Залужного в «The economist» — Ред.) это очень очевидно показала. Потому они свою панику пытаются спрятать за лозунгами. Но в окопе от лозунгов и замполитских штучек толку не очень. Это так не работает.

Автор: Роман Доник, волонтер
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  • • Дата публикации материала: 8 ноября 2023 в 11:59;

  • Корреспондент Роман Доник, волонтер в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "У нас топ-чиновники, говорящие лозунгами и какими-то кричалками замполитов РККА. Но у Залужного есть понимание и есть варианты решений, а…".