Топ-чиновники в Украине говорят лозугами замполитов РККА — Доник
У нас топ-чиновники, говорящие лозунгами и какими-то кричалками замполитов РККА. Но у Залужного есть понимание и есть варианты решений, а у чиновников нет. И истерическая реакция (на статью Залужного в «The economist» — Ред.) это очень очевидно показала. Потому они свою панику пытаются спрятать за лозунгами. Но в окопе от лозунгов и замполитских штучек толку не очень. Это так не работает.
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- Категории: Политика, Сказано, Украина; Теги: The Economist, война, доник, Залужный;
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- • Дата публикации материала: 8 ноября 2023 в 11:59;
Корреспондент Роман Доник, волонтер в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "У нас топ-чиновники, говорящие лозунгами и какими-то кричалками замполитов РККА. Но у Залужного есть понимание и есть варианты решений, а…".