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Світан: «Ніхто не готуватиме пілотів, якщо не збираються давати літаки»

Світ 20:13   19.05.2023
Оксана Якушко
Світан: «Ніхто не готуватиме пілотів, якщо не збираються давати літаки»

Пілотів і літаки готують до другої частини військової визвольної кампанії – до відсікання Донбасу від росіян та знищення на його території російських військових об’єктів, яка стартує, ймовірно, восени, вважає український військовий експерт, полковник запасу Роман Світан .

Залежно від можливостей наших партнерів, це буде або одна бригада з 40 літаків, або дві бригади, передбачає Світан.

«Льотний склад – пілотів – можна підготувати за 3 місяці. Трохи довше навчатимуть техніків. До кінця літа – на початок осені ми можемо отримати близько півсотні літаків F-16. Наші партнери нам допоможуть вже на другому етапі наступу – на відсіченні Донбасу від росіян та знищенні на його території російських військових об’єктів ближче до осені. Деякими позиціями на Донбасі можна рухатися й у дощі, бо там дуже багато доріг із твердим покриттям. Донецька агломерація починається від Авдіївки – Мар’їнки і через Донецьк іде мало не до Шахтарська. Там велика мережа доріг із твердим покриттям, на техніці можна там рухатись і восени, тому ми, швидше за все, залишили Донбас на другий етап наступальних дій після зачистки Криму», – прогнозує Світан.

Саме через це президент України Володимир Зеленський звернувся із запитами до наших союзників – літаки та ракети дальньої поразки, та достатня кількість боєприпасів та техніки.

«І вже відчинені двері європейських країн для підготовки наших пілотів якраз про це говорять – ніхто не готуватиме наших льотчиків, якщо не збираються давати літаки».

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Світ, Суспільство, Україна; Теги: , , , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2023 в 20:13;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пілотів і літаки готують до другої частини військової визвольної кампанії – до відсікання Донбасу від росіян та знищення на його території російських військових об’єктів, яка стартує, ймовірно, восени, вважає український військовий експерт, полковник запасу Роман Світан .".