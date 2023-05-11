14 винищувачів МіГ-29 передала Польща Україні
Фото: “Радіо Свобода”
Уряд Польщі передав Україні 14 винищувачів МіГ-29, йдеться у повідомленні постійного представництва Польщі у ЄС у Twitter.
“З 28 літаків, переданих Києву на даний момент, Польща відправила цілих 14 винищувачів МіГ-29”, – говориться в публікації.
Від 575 tanks delivered to Ukraine so far, as many as 325 have been given by 🇵🇱. 🇳🇱 is second (85), 🇩🇪 third (80), and 🇺🇸 fourth (76).
У додатку, з 28 планів transferred до #Kyiv so far, Poland has sent as many as 14 MiG-29 fighters. pic.twitter.com/MWQUSN1ewO
— Poland in the EU (@PLPermRepEU) May 11, 2023
Раніше міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомляв, що Україні передали десять винищувачів МіГ-29.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2023 в 18:25;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Уряд Польщі передав Україні 14 винищувачів МіГ-29, йдеться у повідомленні постійного представництва Польщі у ЄС у Twitter.".