14 винищувачів МіГ-29 передала Польща Україні

Уряд Польщі передав Україні 14 винищувачів МіГ-29, йдеться у повідомленні постійного представництва Польщі у ЄС у Twitter.

“З 28 літаків, переданих Києву на даний момент, Польща відправила цілих 14 винищувачів МіГ-29”, – говориться в публікації.

Від 575 tanks delivered to Ukraine so far, as many as 325 have been given by 🇵🇱. 🇳🇱 is second (85), 🇩🇪 third (80), and 🇺🇸 fourth (76). У додатку, з 28 планів transferred до #Kyiv so far, Poland has sent as many as 14 MiG-29 fighters. pic.twitter.com/MWQUSN1ewO — Poland in the EU (@PLPermRepEU) May 11, 2023

Раніше міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомляв, що Україні передали десять винищувачів МіГ-29.