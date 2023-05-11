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14 винищувачів МіГ-29 передала Польща Україні

Політика 18:25   11.05.2023
Олена Нагорна
14 винищувачів МіГ-29 передала Польща Україні Фото: “Радіо Свобода”

Уряд Польщі передав Україні 14 винищувачів МіГ-29, йдеться у повідомленні постійного представництва Польщі у ЄС у Twitter.

“З 28 літаків, переданих Києву на даний момент, Польща відправила цілих 14 винищувачів МіГ-29”, – говориться в публікації.

Раніше міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомляв, що Україні передали десять винищувачів МіГ-29.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Політика, Світ, Україна; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2023 в 18:25;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Уряд Польщі передав Україні 14 винищувачів МіГ-29, йдеться у повідомленні постійного представництва Польщі у ЄС у Twitter.".