14 истребителей МиГ-29 передала Польша Украине

Правительство Польши передало Украине 14 истребителей МиГ-29, говорится в сообщении постоянного представительства Польши в ЕС в Twitter.

«Из 28 самолетов, переданных Киеву на данный момент, Польша отправила целых 14 истребителей МиГ-29», — говорится в публикации.

Out of the 575 tanks delivered to Ukraine so far, as many as 325 have been given by 🇵🇱. 🇳🇱 is second (85), 🇩🇪 third (80), and 🇺🇸 fourth (76). In addition, of the 28 planes transferred to #Kyiv so far, Poland has sent as many as 14 MiG-29 fighters. pic.twitter.com/MWQUSN1ewO — Poland in the EU (@PLPermRepEU) May 11, 2023

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщал, что Украине передали десять истребителей МиГ-29.