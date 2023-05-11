14 истребителей МиГ-29 передала Польша Украине
Правительство Польши передало Украине 14 истребителей МиГ-29, говорится в сообщении постоянного представительства Польши в ЕС в Twitter.
«Из 28 самолетов, переданных Киеву на данный момент, Польша отправила целых 14 истребителей МиГ-29», — говорится в публикации.
Out of the 575 tanks delivered to Ukraine so far, as many as 325 have been given by 🇵🇱. 🇳🇱 is second (85), 🇩🇪 third (80), and 🇺🇸 fourth (76).
In addition, of the 28 planes transferred to #Kyiv so far, Poland has sent as many as 14 MiG-29 fighters. pic.twitter.com/MWQUSN1ewO
— Poland in the EU (@PLPermRepEU) May 11, 2023
Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщал, что Украине передали десять истребителей МиГ-29.
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- • Дата публикации материала: 11 мая 2023 в 18:25;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правительство Польши передало Украине 14 истребителей МиГ-29, говорится в сообщении постоянного представительства Польши в ЕС в Twitter.".