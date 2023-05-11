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14 истребителей МиГ-29 передала Польша Украине

Мир 18:25   11.05.2023
Елена Нагорная
14 истребителей МиГ-29 передала Польша Украине

Правительство Польши передало Украине 14 истребителей МиГ-29, говорится в сообщении постоянного представительства Польши в ЕС в Twitter.

«Из 28 самолетов, переданных Киеву на данный момент, Польша отправила целых 14 истребителей МиГ-29», — говорится в публикации.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщал, что Украине передали десять истребителей МиГ-29.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Мир, Политика, Украина; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 мая 2023 в 18:25;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правительство Польши передало Украине 14 истребителей МиГ-29, говорится в сообщении постоянного представительства Польши в ЕС в Twitter.".