Десять истребителей МиГ-29 передала Украине Польша

Польша передала Украине десять истребителей МиГ-29, заявил министр обороны страны Мариуш Блащак.

Об этом сообщает издание «Европейская правда» со ссылкой брифинг Блащака в Канаде, который транслировал канал TVP.

«Мы поставили десять МиГ-29 в Украину», — сказал он.

В канадской столице Блащак встретился с министром обороны Канады Анитой Ананд. Темой переговоров является дальнейшая поддержка Украины, а также сотрудничество в рамках НАТО.