Десять истребителей МиГ-29 передала Украине Польша
Польша передала Украине десять истребителей МиГ-29, заявил министр обороны страны Мариуш Блащак.
Об этом сообщает издание «Европейская правда» со ссылкой брифинг Блащака в Канаде, который транслировал канал TVP.
«Мы поставили десять МиГ-29 в Украину», — сказал он.
В канадской столице Блащак встретился с министром обороны Канады Анитой Ананд. Темой переговоров является дальнейшая поддержка Украины, а также сотрудничество в рамках НАТО.
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- • Дата публикации материала: 8 мая 2023 в 20:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Польша передала Украине десять истребителей МиГ-29, заявил министр обороны страны Мариуш Блащак.".