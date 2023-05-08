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Десять истребителей МиГ-29 передала Украине Польша

Мир 20:20   08.05.2023
Елена Нагорная
Десять истребителей МиГ-29 передала Украине Польша

Польша передала Украине десять истребителей МиГ-29, заявил министр обороны страны Мариуш Блащак.

Об этом сообщает издание «Европейская правда» со ссылкой брифинг Блащака в Канаде, который транслировал канал TVP.

«Мы поставили десять МиГ-29 в Украину», — сказал он.

В канадской столице Блащак встретился с министром обороны Канады Анитой Ананд. Темой переговоров является дальнейшая поддержка Украины, а также сотрудничество в рамках НАТО.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Мир, Политика, Украина; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 мая 2023 в 20:20;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Польша передала Украине десять истребителей МиГ-29, заявил министр обороны страны Мариуш Блащак.".