Десять винищувачів МіГ-29 передала Україні Польща

Польща передала Україні десять винищувачів МіГ-29, заявив міністр оборони країни Маріуш Блащак.

Про це повідомляє видання “Європейська правда” з посиланням на брифінг Блащака в Канаді, який транслював канал TVP.

“Ми поставили десять МіГ-29 в Україну”, – сказав він.

У канадській столиці Блащак зустрівся з міністром оборони Канади Анітою Ананд. Темою переговорів є подальша підтримка України та співробітництво в межах НАТО.