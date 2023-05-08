Десять винищувачів МіГ-29 передала Україні Польща
Польща передала Україні десять винищувачів МіГ-29, заявив міністр оборони країни Маріуш Блащак.
Про це повідомляє видання “Європейська правда” з посиланням на брифінг Блащака в Канаді, який транслював канал TVP.
“Ми поставили десять МіГ-29 в Україну”, – сказав він.
У канадській столиці Блащак зустрівся з міністром оборони Канади Анітою Ананд. Темою переговорів є подальша підтримка України та співробітництво в межах НАТО.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2023 в 20:20;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Польща передала Україні десять винищувачів МіГ-29, заявив міністр оборони країни Маріуш Блащак.".