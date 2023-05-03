США виділяють нову допомогу Україні на 300 мільйонів. Що входить в пакет

Міністерство оборони США оголосило про надання Україні чергового пакету військової допомоги на суму 300 мільйонів доларів.

Україна отримає додаткові боєприпаси для наданих США HIMARS, гаубиці, артилерійські та мінометні снаряди, а також протитанкові засоби.

Так, пакет включає:

– Додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем (HIMARS);

– 155-мм гаубиці;

– 155-мм артилерійські постріли;

– 120-мм, 81-мм і 60-мм мінометні постріли;

– ракети з трубчастим пуском, оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

– системи протитанкового озброєння АТ-4 і Carl Gustaf;

– авіаційні ракети Hydra-70;

– стрілецька зброя і боєприпаси до неї;

– підривні боєприпаси для подолання перешкод;

– вантажівки та причепи для перевезення важкої техніки;

– контрольно-діагностичне обладнання для технічного обслуговування та ремонту автомобілів;

– запчастини та інше польове обладнання.

Ця допомога є вже 37-ю, починаючи з серпня 2021 року.