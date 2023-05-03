США виділяють нову допомогу Україні на 300 мільйонів. Що входить в пакет
Міністерство оборони США оголосило про надання Україні чергового пакету військової допомоги на суму 300 мільйонів доларів.
Україна отримає додаткові боєприпаси для наданих США HIMARS, гаубиці, артилерійські та мінометні снаряди, а також протитанкові засоби.
Так, пакет включає:
– Додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем (HIMARS);
– 155-мм гаубиці;
– 155-мм артилерійські постріли;
– 120-мм, 81-мм і 60-мм мінометні постріли;
– ракети з трубчастим пуском, оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
– системи протитанкового озброєння АТ-4 і Carl Gustaf;
– авіаційні ракети Hydra-70;
– стрілецька зброя і боєприпаси до неї;
– підривні боєприпаси для подолання перешкод;
– вантажівки та причепи для перевезення важкої техніки;
– контрольно-діагностичне обладнання для технічного обслуговування та ремонту автомобілів;
– запчастини та інше польове обладнання.
Ця допомога є вже 37-ю, починаючи з серпня 2021 року.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2023 в 21:24;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міністерство оборони США оголосило про надання Україні чергового пакету військової допомоги на суму 300 мільйонів доларів.".