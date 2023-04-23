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Відомо, коли в Україну прибудуть іспанські танки Leopard 2

Політика 12:30   23.04.2023
Олена Нагорна
Відомо, коли в Україну прибудуть іспанські танки Leopard 2

Шість танків Leopard 2 залишили іспанське портове місто Сантандер і прямують до України.

Про це повідомила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес, повідомляє CNN.

За її словами, шлях морем займе від п’яти до шести днів.

«За шість днів, проїжджаючи через іншу країну, вони будуть в Україні», — сказала вона.

Минулого тижня Роблес заявила, що ще чотири танки Leopard 2 на додачу до нинішніх шести будуть відправлені в Україну після ремонту «якнайшвидше».

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Політика, Світ, Україна; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2023 в 12:30;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Шість танків Leopard 2 залишили іспанське портове місто Сантандер і прямують до України.".