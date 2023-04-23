Відомо, коли в Україну прибудуть іспанські танки Leopard 2

Шість танків Leopard 2 залишили іспанське портове місто Сантандер і прямують до України.

Про це повідомила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес, повідомляє CNN.

За її словами, шлях морем займе від п’яти до шести днів.

«За шість днів, проїжджаючи через іншу країну, вони будуть в Україні», — сказала вона.

Минулого тижня Роблес заявила, що ще чотири танки Leopard 2 на додачу до нинішніх шести будуть відправлені в Україну після ремонту «якнайшвидше».