Сьогодні 28 лютого 2026: яке свято та день в історії

Свята та пам’ятні дати 28 лютого

28 лютого в Україні – День штурманської служби авіації ЗСУ та День працівників патрульно-постової служби України.

Останній день лютого – це Всесвітній день рідкісних (орфанних) захворювань і Міжнародний день поширення інформації про повторювані травми. А остання субота лютого – Всесвітній день ковтачів мечів і Міжнародний день змагань зі скоромовок.

Також сьогодні: Всесвітній день кравців, День зубної феї.

28 лютого в історії

28 лютого 1525 року за наказом конкістадора Ернана Кортеса стратили останнього тлатоані Теночтітлана (“короля ацтеків”) Куаутемока. Куаутемок був двоюрідним братом знаменитого імператора Монтесуми ІІ. Він очолив ацтеків уже після смерті не тільки Монтесуми, а і його молодшого брата та наступника Куітлауака. Куітлауак очолював опір іспанцям, які завойовували імперію ацтеків після смерті Монтесуми. Куітлауак правив лише 80 днів, а помер не в бою, а від віспи. Після цього відповідальність за залишки колись великої цивілізації перейшла до Куаутемока.

“Куаутемок прийшов до влади у 1520 році як наступник Куітлауака і був двоюрідним братом покійного імператора Монтесуми II. Його молода дружина, яка пізніше стала відомою як Ісабель Монтесума, була однією з дочок Монтесуми. Куаутемок зійшов на престол, коли йому було близько 25 років, коли Теночтітлан перебував в облозі іспанців і був спустошений епідемією віспи, яку завезли до Америки іспанські завойовники. Після вбивств у Великому Храмі, ймовірно, залишилося мало ацтекських капітанів, здатних обійняти цей пост”, – пише англомовна Вікіпедія.

Куаутемок намагався продовжити опір завойовникам. Він викликав у Теночтітлан підкріплення із сільської місцевості, закликав приєднатися до боротьби інші племена. В останніх битвах із іспанцями брали участь навіть жінки. Однак це не допомогло.

13 серпня 1521 року при спробі втекти з оточеної столиці Куаутемока, його дружину – дочку Монтесуми, сім’ю та друзів захопили в полон. Згідно з іспанськими джерелами, Куаутемок закликав Кортеса вбити себе на місці. Але Кортес відмовився і нібито виявив шляхетність, сказавши: “Ви захищали свою столицю як хоробрий воїн. Іспанець знає, як поважати доблесть, навіть у ворога”. Однак і попередні, й наступні події викликають серйозні та обґрунтовані сумніви у шляхетності Кортеса.

Коли здобич, яку знайшли в Теночтитлані завойовники, виявилася недостатньою, Куаутемока піддали тортурам, щоб з’ясувати, “де золото ацтеків”. Надалі сміливий воїн продовжував формально бути лідером свого народу, але, звичайно, жодної реальної влади не мав. Аж до смерті він був заручником іспанців. У 1525 році Кортес взяв свого бранця в експедицію до Гондурасу, з якої той живим вже не повернувся. Конкістадор нібито “виявив змову”, організовану Куаутемоком, і наказав стратити ацтека (його повісили).

При цьому в реальності цих звинувачень сумнівалися навіть сучасники, не кажучи про істориків. Так, один із вояків Кортеса Берналь Діас дель Кастільо надалі у своїй книзі “Справжня історія завоювання Нової Іспанії” описав страту Куаутемока та інших нібито “змовників” як несправедливу та безпідставну. Згідно зі свідченнями цього конкістадора, перед смертю “останній король ацтеків” заявив Кортесу наступне: “Тепер я розумію твої брехливі обіцянки й те, яку смерть ти мені приготував. Ти вбиваєш мене несправедливо. Нехай Бог спитає з тебе за це, так само як у мене було відібрано справедливість тоді, коли я довірився тобі у своєму місті Мехіко”. Кортес, стративши ацтека, нібито страждав від почуття провини та безсоння.

28 лютого 1849 року під час так званої “золотої лихоманки” у Сан-Франциско з Нью-Йорка на пароплаві “Каліфорнія” прибули перші золотошукачі. Докладніше.

28 лютого 1889 року народився генерал-хорунжий армії УНР Павло Шандрук. Докладніше.

28 лютого 1921 року почалося збройне повстання моряків у Кронштадті проти більшовицької диктатури. Докладніше.

28 лютого 1922 року Велика Британія надала незалежність Єгипту, припинивши над ним свій протекторат. Докладніше.

28 лютого 1933 року рейхспрезидент Німеччини Пауль фон Гінденбург зробив черговий зі своїх фатальних кроків, які призвели до приходу до влади в країні нацистів. Після підпалу Рейхстагу, що стався напередодні, Гінденбург пішов на поводу в Гітлера та видав указ “Про захист народу та держави”. Докладніше.

28 лютого 1986 року США видали Ізраїлю українця Івана Дем’янюка, якого звинувачували в тому, що за часів Другої світової війни він був доглядачем у таборі смерті Треблінка. Докладніше.

28 лютого 2013 року зрікся престолу Папа Римський Бенедикт XVI. Докладніше.

28 лютого 2022 року Україна офіційно подала заявку на вступ до Європейського Союзу. Розпочалися переговори російської та української делегацій у Білорусі. Цього дня російська армія почала масовано розстрілювати Харків з артилерії. Докладніше.

28 лютого 2024 року Рада Європейського Союзу остаточно затвердила “Ukraine Facility” – механізм підтримки України на загальну суму 50 млрд євро, розрахований на 2024—2027 роки. Докладніше.

Церковне свято 28 лютого

28 лютого вшановують пам’ять Великомученика Феодора Тирона. Це перехідне свято, яке відзначають у суботу першого тижня Великого посту. А також – преподобного Василя, сповідника. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо вже прилетіли перелітні птахи, то весна буде ранньою.

Якщо місяць оранжевого відтінку – буде потепління, а якщо блакитного – морози та снігопад.

Що не можна робити 28 лютого

Не можна брати гроші в борг.

Не можна пити алкоголь.

Не варто йти на полювання або риболовлю.