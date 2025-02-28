Сьогодні 28 лютого: яке свято та день в історії

28 лютого – День штурманської служби авіації ЗСУ та День працівників патрульно-постової служби України. У 2024-му Рада ЄС затвердила “Ukraine Facility”. У 2022-му Україна подала заявку на вступ до Європейського союзу. У 2013-му зрікся престолу Папа Римський Бенедикт XVI. У 1986-му США передали Ізраїлю українця Івана Дем’янюка. У 1933-му президент Німеччини Гінденбург підписав указ “Про захист народу та держави”, яким допоміг Гітлеру узурпувати владу. У 1922-му Велика Британія дала незалежність Єгипту. У 1921-му почалося збройне повстання моряків у Кронштадті проти більшовицької диктатури. У 1849-му під час “золотої лихоманки” в США до Сан-Франциско прибули перші золотошукачі.

Свята та пам’ятні дати 28 лютого

28 лютого в Україні – День штурманської служби авіації ЗСУ та День працівників патрульно-постової служби України.

У світі – Всесвітній день рідкісних (орфанних) захворювань (відзначають в останній день лютого).

Сьогодні – п’ятий день Масниці. Він називається “Тещині вечірки”. Цього дня теща йшла в гості до зятя (можна – з “групою підтримки” із родичів та друзів). Зять мав пригощати гостей смаколиками – як правило, варениками та налисниками.

Також у цей день: Всесвітній день кравця, Міжнародний день поширення інформації про травми, День зубної феї.

28 лютого в історії

28 лютого 1849 року під час так званої “золотої лихоманки” у Сан-Франциско з Нью-Йорка на пароплаві “Каліфорнія” прибули перші золотошукачі. Докладніше.

28 лютого 1889 року народився генерал-хорунжий армії УНР Павло Шандрук. Докладніше.

28 лютого 1921 року почалося збройне повстання моряків у Кронштадті проти більшовицької диктатури. Докладніше.

28 лютого 1922 року Велика Британія надала незалежність Єгипту, припинивши над ним свій протекторат. Докладніше.

28 лютого 1933 року рейхспрезидент Німеччини Пауль фон Гінденбург зробив черговий зі своїх фатальних кроків, які призвели до приходу до влади в країні нацистів. Після підпалу Рейхстагу, що стався напередодні, Гінденбург пішов на поводу в Гітлера та видав указ “Про захист народу та держави”. Докладніше.

28 лютого 1986 року США видали Ізраїлю українця Івана Дем’янюка, якого звинувачували в тому, що за часів Другої світової війни він був доглядачем у таборі смерті Треблінка. Докладніше.

28 лютого 2013 року зрікся престолу Папа Римський Бенедикт XVI. Докладніше.

28 лютого 2022 року Україна офіційно подала заявку на вступ до Європейського Союзу. Розпочалися переговори російської та української делегацій у Білорусі. Цього дня російська армія почала масовано розстрілювати Харків з артилерії. Докладніше.

28 лютого 2024 року Рада Європейського Союзу остаточно затвердила “Ukraine Facility” – механізм підтримки України на загальну суму 50 млрд євро, розрахований на 2024—2027 роки. Це рішення не давалося Євросоюзу просто, адже окремі країни-учасниці (насамперед Угорщина в особі Орбана) намагалися протидіяти виділенню коштів для України та всіляко гальмували цей процес. Але зрештою домовилися. Рішення набуло чинності з 1 березня 2024 року.

“Ukraine Facility – це новий механізм підтримки України з боку ЄС. Він подібний до Механізму відновлення та стійкості (Recovery and Resilience Facility), який використовується для фінансової підтримки країн-членів Євросоюзу. Фінансова підтримка за такими програмами надається відповідно до схвалених планів дій, в нашому випадку – “Плану України”. Такі плани спочатку готуються національними урядами із залученням громадськості та бізнесу, а потім узгоджуються з ЄС і містять перелік заходів, спрямованих на зміцнення економіки та макроекономічну стійкість”, – пояснює Центр економічної стратегії.

На офіційному сайті ЄС уточнюють: підтримка у рамках “Плану України” – це 38,27 млрд євро. І більшість дається “не в подарунок”.

“Цей потік підтримки включає як гранти (5,27 мільярда євро), так і позики (33 мільярди євро), спрямований на задоволення фінансових потреб української держави для підтримки макрофінансової стабільності з одночасною підтримкою реформ та інвестицій, що спрямовані на відновлення, реконструкцію та модернізацію України. Кошти в рамках цього складника програми надаватимуться на основі успішної реалізації “Плану України”, а виплати плануватимуться щоквартально. У 2024 році Комісія здійснила два регулярні платежі в рамках програми для України: перший платіж у серпні на суму майже 4,2 мільярда євро, а другий платіж у грудні – 4,1 мільярда євро… У березні та квітні 2024 року Україні було надано виняткове перехідне фінансування на загальну суму 6 мільярдів євро, щоб підтримати нагальні потреби та забезпечити макрофінансову стабільність країни”, – інформують на сайті Європейського союзу.

Другий компонент програми – “Інвестиційний фонд”. Це кошти, що призначені для залучення та мобілізації державних і приватних інвестицій для відновлення та реконструкції України. Фонд покриває ризики інвесторів, а фінансування йде через ЄБРР, ЄІБ та інші міжнародні інституції. Третій компонент – “Технічна та адміністративна підтримка” для гармонізації українського законодавства із законами та правилами ЄС і реалізації реформ.

Дізнатися більше про Ukraine Facility можна на офіційному сайті, присвяченому цьому механізму – www.ukrainefacility.me.gov.ua.

Церковне свято 28 лютого

Преподобного Василія, сповідника. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо вже прилетіли перелітні птахи, то весна буде ранньою.

Якщо місяць оранжевого відтінку – буде потепління, а якщо блакитного – морози та снігопад.

Що не можна робити 28 лютого

Не можна брати гроші в борг.

Не можна пити алкоголь.

Не варто йти на полювання або риболовлю.