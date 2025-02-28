Сегодня 28 февраля: какой праздник и день в истории

28 февраля – День штурманской службы авиации ВСУ и День работников патрульно-постовой службы Украины. В 2024-м Совет ЕС утвердил Ukraine Facility. В 2022-м Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. В 2013-м отрекся от престола Папа Римский Бенедикт XVI. В 1986-м США передали Израилю украинца Ивана Демьянюка. В 1933-м президент Германии Гинденбург подписал указ «О защите народа и государства», которым помог Гитлеру узурпировать власть. В 1922-м Великобритания дала независимость Египту. В 1921-м началось вооруженное восстание моряков в Кронштадте против большевистской диктатуры. В 1849-м во время «золотой лихорадки» в США в Сан-Франциско прибыли первые золотоискатели.

Праздники и памятные даты 28 февраля

28 февраля в Украине – День штурманской службы авиации ВСУ и День работников патрульно-постовой службы Украины.

В мире – Всемирный день редких (орфанных) заболеваний (отмечают в последний день февраля).

Сегодня – пятый день Масленицы. Он называется «Тещины вечеринки». В этот день теща шла в гости к зятю (можно – с группой поддержки из родственников и друзей). Зять должен был угощать гостей вкусностями – как правило, варениками и налистниками.

Также в этот день: Всемирный день портного, Международный день распространения информации о повторяющихся травмах, День зубной феи.

28 февраля в истории

28 февраля 1849 года во время так называемой «золотой лихорадки» в Сан-Франциско из Нью-Йорка на пароходе «Калифорния» прибыли первые золотоискатели. Подробнее.

28 февраля 1889 года родился генерал-хорунжий армии УНР Павел Шандрук. Подробнее.

28 февраля 1921 года началось вооруженное восстание моряков в Кронштадте против большевистской диктатуры. Подробнее.

28 февраля 1922 года Великобритания предоставила независимость Египту, прекратив над ним свой протекторат. Подробнее.

28 февраля 1933 года рейхспрезидент Германии Пауль фон Гинденбург предпринял очередной из своих роковых шагов, которые привели к приходу к власти в стране нацистов. После поджога Рейхстага, произошедшего накануне, Гинденбург пошел на поводу у Гитлера и издал указ «О защите народа и государства». Подробнее.

28 февраля 1986 года США выдали Израилю украинца Ивана Демьянюка, обвиняемого в том, что во времена Второй мировой войны он был смотрителем в лагере смерти Треблинка. Подробнее.

28 февраля 2013 года отрекся от престола Папа Римский Бенедикт XVI. Подробнее.

28 февраля 2022 года Украина официально подала заявку на вступление в Европейский Союз. Начались переговоры российской и украинской делегаций в Беларуси. В этот день российская армия начала массированно расстреливать Харьков из артиллерии. Подробнее.

28 февраля 2024 года Совет Европейского Союза окончательно утвердил Ukraine Facility – механизм поддержки Украины на общую сумму 50 млрд евро, рассчитанный на 2024—2027 годы. Это решение не давалось Евросоюзу просто, ведь отдельные страны-участницы (в первую очередь Венгрия в лице Орбана) пытались противодействовать выделению средств для Украины и всячески тормозили этот процесс. Но в конце концов договорились. Решение вступило в силу с 1 марта 2024 года.

«Ukraine Facility – это новый механизм поддержки Украины со стороны ЕС. Он подобен Механизму восстановления и устойчивости (Recovery and Resilience Facility), который используется для финансовой поддержки стран-членов Евросоюза. Финансовая поддержка по таким программам предоставляется в соответствии с одобренными планами действий, в нашем случае – «Планом Украины». Такие планы сначала готовятся национальными правительствами с привлечением общественности и бизнеса, а затем согласовываются с ЕС и содержат перечень мер, направленных на укрепление экономики и макроэкономическую устойчивость», — поясняет Центр экономической стратегии.

На официальном сайте ЕС уточняют: поддержка в рамках «Плана Украины» – это 38,27 млрд евро. И большая часть дается «не в подарок».

«Этот поток поддержки включает как гранты (5,27 миллиарда евро), так и ссуды (33 миллиарда евро), направленный на удовлетворение финансовых потребностей украинского государства для поддержки макрофинансовой стабильности с одновременной поддержкой реформ и инвестиций, направленных на восстановление, реконструкцию и модернизацию Украины. Средства в рамках этой составляющей программы будут предоставляться на основе успешной реализации «Плана Украины», а выплаты планируются ежеквартально. В 2024 году Комиссия осуществила два регулярных платежа в рамках программы для Украины: первый платеж в августе на сумму почти 4,2 миллиарда евро, а второй платеж в декабре – 4,1 миллиарда евро… В марте и апреле 2024 года Украине было предоставлено исключительное переходное финансирование на общую сумму 6 миллиардов евро, чтобы поддержать неотложные потребности и обеспечить макрофинансовую стабильность страны», — информируют на сайте Европейского союза.

Второй компонент программы – «Инвестиционный фонд». Это средства, предназначенные для привлечения и мобилизации государственных и частных инвестиций для восстановления и реконструкции Украины. Фонд покрывает риски инвесторов, а финансирование идет через ЕБРР, ЕИБ и другие международные институты. Третий компонент – «Техническая и административная поддержка» для гармонизации украинского законодательства с законами и правилами ЕС и реализации реформ.

Узнать больше об Ukraine Facility можно на официальном сайте, посвященном этому механизму – www.ukrainefacility.me.gov.ua.

Церковный праздник 28 февраля

Преподобного Василия, исповедника. Подробнее.

Народные приметы

Если уже прилетели перелетные птицы, весна будет ранней.

Если Луна оранжевого оттенка – будет потепление, а если голубого – морозы и снегопад.

Что нельзя делать 28 февраля

Нельзя брать деньги взаймы.

Нельзя пить алкоголь.

Не стоит идти на охоту или рыбалку.