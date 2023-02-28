Сегодня 28 февраля: какой праздник и день в истории

28 февраля – День штурманской службы авиации ВСУ. В этот день год назад Украина подала заявку на вступление в ЕС, а россияне начали массированно расстреливать Харьков из артиллерии и РСЗО.

Праздники и памятные даты 28 февраля

28 февраля в Украине отмечается День штурманской службы авиации Вооруженных сил Украины.

28 февраля в истории

28 февраля 1849 года во время так называемой «золотой лихорадки» в Сан-Франциско из Нью-Йорка на пароходе «Калифорния» прибыли первые золотоискатели. Этому предшествовала информация, распространенная газетами, — о нахождении Джеймсом Маршалом большого золотого слитка в русле местного ручья. За короткое время в Калифорнию прибыли около 300 тысяч золотоискателей.

28 февраля 1889 года родился генерал-хорунжий армии УНР Павел Шандрук. С апреля 1920 года он был командиром бригады Третьей Железной Дивизии. После захвата Украины большевиками в эмиграции пошел на службу в польскую армию и участвовал в польско-немецкой войне в 1939 году. В конце 1944-м по согласию всех украинских группировок в эмиграции возглавил Украинский национальный комитет в Германии и назначен его президиумом командующим Украинской национальной армии. После войны был в плену, из которого Шандрука освободили по ходатайству генерала Владислава Андерса. С 1949 года жил в США. В 1965 стал кавалером высшей военной награды Польши — ордена Virtuti Militari.

28 февраля 1986 года США выдали Израилю украинца Ивана Демьянюка, обвиняемого в том, что во времена Второй мировой войны он был надсмотрщиком в лагере смерти Треблинка.

18 свидетелей узнали в Демьянюке надсмотрщика по прозвищу «Иван Грозный». В Израиле Демьянюка сначала приговорили к смертной казни, но затем Верховный Суд Израиля оправдал его, исходя из недостаточности доказательств. США вернули ему гражданство, однако в 2009 году снова выдали подозреваемого – на этот раз в Германию. Там его опять-таки обвинили в соучастии в нацистских преступлениях. В мае 2011 года суд приговорил его к 5 годам заключения, но приговор так и не вступил в силу – апелляционный суд не успел вынести свой вердикт до смерти Демьянюка в 2012 году.

28 февраля 2022 года Украина официально подала заявку на вступление в Европейский Союз. Президент Владимир Зеленский обратился к руководству ЕС с вопросом о рассмотрении заявки нашей страны по ускоренной процедуре.

Начались переговоры российской и украинской делегаций в Беларуси. Как известно, ни эти, ни последующие переговоры в Турции ни к чему не привели. Со временем Украина отказалась от каких-либо дальнейших переговоров с агрессором, признав их бесперспективность до момента полного вывода оккупационных войск из Украины на границы 1991 года.

В этот день российская армия начала массированно расстреливать Харьков из артиллерии. Больше всего досталось Северной Салтовке.

Однако прилетало по многим районам — на Павлово Поле, Алексеевку, Рогань… Вечером мэр Игорь Терехов заявил о том, что всего за один день в Харькове ранения получили 37 человек, в том числе три ребенка. Были и погибшие, в том числе семья – двое взрослых и трое детей, которые сгорели в автомобиле. Также в мэрии заявили о повреждении 87 домов.

В этот же день появились первые кадры обстрелов жилых домов в Изюме. А из Балаклеи еще не перешедший к оккупантам мэр Столбовой сообщил, что город отрезан от Харькова из-за подрыва моста на Змиев, в Балаклее заканчиваются продукты и нет отопления.

Церковный праздник 28 февраля

28 февраля христиане чтят память апостола от 70-ти Онисима. В молодости он был рабом христианина знатного рода. Провинившись в чем-то перед своим хозяином и боясь наказания, Онисим бежал в Рим, но там как беглый раб попал в тюрьму. В тюрьме он встретился с апостолом Павлом, тот крестил Онисима и в дальнейшем Онисим служил Павлу как сын. Апостол Павел, лично знавший хозяина Онисима Филимона, написал тому письмо, попросив простить беглого раба и принять его как брата. С этим письмом Онисим прибыл к своему хозяину и тот не только простил беглого раба, но и отпустил на свободу, послав обратно к Павлу в Рим. После смерти апостола Павла святой Онисим служил апостолам до их смерти, его поставили епископом. После смерти святых апостолов он проповедовал Евангелие во многих странах и городах. Погиб Онисим мученически во времена царствования императора Траяна. Его сначала заключили в тюрьму, а затем жестокого избили камнями и отрубили голову мечом. Это было около 109 года.

Народные приметы

Какая погода 28 февраля, такой она будет в сентябре.

Если 28 февраля мало снега, то на следующий год будет плохой урожай.

Что нельзя делать 28 февраля

В этот день не рекомендуют строить планы, потому что они не сбудутся.