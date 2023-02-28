Сегодня 28 февраля: какой праздник и день в истории
28 февраля – День штурманской службы авиации ВСУ. В этот день год назад Украина подала заявку на вступление в ЕС, а россияне начали массированно расстреливать Харьков из артиллерии и РСЗО.
Праздники и памятные даты 28 февраля
28 февраля в Украине отмечается День штурманской службы авиации Вооруженных сил Украины.
28 февраля в истории
28 февраля 1849 года во время так называемой «золотой лихорадки» в Сан-Франциско из Нью-Йорка на пароходе «Калифорния» прибыли первые золотоискатели. Этому предшествовала информация, распространенная газетами, — о нахождении Джеймсом Маршалом большого золотого слитка в русле местного ручья. За короткое время в Калифорнию прибыли около 300 тысяч золотоискателей.
28 февраля 1889 года родился генерал-хорунжий армии УНР Павел Шандрук. С апреля 1920 года он был командиром бригады Третьей Железной Дивизии. После захвата Украины большевиками в эмиграции пошел на службу в польскую армию и участвовал в польско-немецкой войне в 1939 году. В конце 1944-м по согласию всех украинских группировок в эмиграции возглавил Украинский национальный комитет в Германии и назначен его президиумом командующим Украинской национальной армии. После войны был в плену, из которого Шандрука освободили по ходатайству генерала Владислава Андерса. С 1949 года жил в США. В 1965 стал кавалером высшей военной награды Польши — ордена Virtuti Militari.
28 февраля 1986 года США выдали Израилю украинца Ивана Демьянюка, обвиняемого в том, что во времена Второй мировой войны он был надсмотрщиком в лагере смерти Треблинка.
18 свидетелей узнали в Демьянюке надсмотрщика по прозвищу «Иван Грозный». В Израиле Демьянюка сначала приговорили к смертной казни, но затем Верховный Суд Израиля оправдал его, исходя из недостаточности доказательств. США вернули ему гражданство, однако в 2009 году снова выдали подозреваемого – на этот раз в Германию. Там его опять-таки обвинили в соучастии в нацистских преступлениях. В мае 2011 года суд приговорил его к 5 годам заключения, но приговор так и не вступил в силу – апелляционный суд не успел вынести свой вердикт до смерти Демьянюка в 2012 году.
28 февраля 2022 года Украина официально подала заявку на вступление в Европейский Союз. Президент Владимир Зеленский обратился к руководству ЕС с вопросом о рассмотрении заявки нашей страны по ускоренной процедуре.
Начались переговоры российской и украинской делегаций в Беларуси. Как известно, ни эти, ни последующие переговоры в Турции ни к чему не привели. Со временем Украина отказалась от каких-либо дальнейших переговоров с агрессором, признав их бесперспективность до момента полного вывода оккупационных войск из Украины на границы 1991 года.
В этот день российская армия начала массированно расстреливать Харьков из артиллерии. Больше всего досталось Северной Салтовке.
Однако прилетало по многим районам — на Павлово Поле, Алексеевку, Рогань… Вечером мэр Игорь Терехов заявил о том, что всего за один день в Харькове ранения получили 37 человек, в том числе три ребенка. Были и погибшие, в том числе семья – двое взрослых и трое детей, которые сгорели в автомобиле. Также в мэрии заявили о повреждении 87 домов.
В этот же день появились первые кадры обстрелов жилых домов в Изюме. А из Балаклеи еще не перешедший к оккупантам мэр Столбовой сообщил, что город отрезан от Харькова из-за подрыва моста на Змиев, в Балаклее заканчиваются продукты и нет отопления.
Церковный праздник 28 февраля
28 февраля христиане чтят память апостола от 70-ти Онисима. В молодости он был рабом христианина знатного рода. Провинившись в чем-то перед своим хозяином и боясь наказания, Онисим бежал в Рим, но там как беглый раб попал в тюрьму. В тюрьме он встретился с апостолом Павлом, тот крестил Онисима и в дальнейшем Онисим служил Павлу как сын. Апостол Павел, лично знавший хозяина Онисима Филимона, написал тому письмо, попросив простить беглого раба и принять его как брата. С этим письмом Онисим прибыл к своему хозяину и тот не только простил беглого раба, но и отпустил на свободу, послав обратно к Павлу в Рим. После смерти апостола Павла святой Онисим служил апостолам до их смерти, его поставили епископом. После смерти святых апостолов он проповедовал Евангелие во многих странах и городах. Погиб Онисим мученически во времена царствования императора Траяна. Его сначала заключили в тюрьму, а затем жестокого избили камнями и отрубили голову мечом. Это было около 109 года.
Читайте также: Сегодня 25 февраля: какой праздник и день в истории
Народные приметы
Какая погода 28 февраля, такой она будет в сентябре.
Если 28 февраля мало снега, то на следующий год будет плохой урожай.
Что нельзя делать 28 февраля
В этот день не рекомендуют строить планы, потому что они не сбудутся.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Сегодня 28 февраля: какой праздник и день в истории»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 28 февраля 2023 в 06:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "28 февраля – День штурманской службы авиации ВСУ. В этот день год назад Украина подала заявку на вступление в ЕС, а россияне начали массированно расстреливать Харьков из артиллерии и РСЗО".