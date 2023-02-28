Сьогодні 28 лютого: яке свято та день в історії

28 лютого – День штурманської служби авіації ЗСУ. Цього дня рік тому Україна подала заявку на вступ до ЄС, а росіяни почали масово розстрілювати Харків з артилерії та РСЗВ.

Свята та пам’ятні дати 28 лютого

28 лютого в Україні відзначають День штурманської служби авіації Збройних сил України.

28 лютого в історії

28 лютого 1849 року під час так званої “золотої лихоманки” у Сан-Франциско з Нью-Йорка на пароплаві “Каліфорнія” прибули перші золотошукачі. Цьому передувала інформація, поширена газетами, про знаходження Джеймсом Маршалом великого золотого зливка в руслі місцевого струмка. За короткий час до Каліфорнії прибуло близько 300 тисяч золотошукачів.

28 лютого 1889 року народився генерал-хорунжий армії УНР Павло Шандрук. З квітня 1920 року він був командиром бригади Третьої Залізної Дивізії. Після захоплення України більшовиками в еміграції пішов на службу до польської армії та брав участь у польсько-німецькій війні 1939 року. Наприкінці 1944-го за згодою всіх українських угруповань в еміграції очолив Український національний комітет у Німеччині та призначений його президією командувачем Української національної армії. Після війни був у полоні, з якого Шандрука звільнили за клопотанням генерала Владислава Андерса. З 1949 жив у США. У 1965 став кавалером найвищої військової нагороди Польщі – ордену Virtuti Militari.

28 лютого 1986 року США видали Ізраїлю українця Івана Дем’янюка, якого звинувачували в тому, що за часів Другої світової війни він був наглядачем у таборі смерті Треблінка.

18 свідків впізнали в Дем’янюку наглядача на прізвисько “Іван Грозний”. В Ізраїлі Дем’янюка спочатку засудили до страти, але потім Верховний Суд Ізраїлю виправдав його, виходячи з недостатності доказів. США повернули йому громадянство, проте у 2009 році знову видали підозрюваного – цього разу до Німеччини. Там його знову-таки звинуватили у співучасті у нацистських злочинах. У травні 2011 року суд засудив його до 5 років ув’язнення, але вирок так і не набув чинності – апеляційний суд не встиг винести свій вердикт до смерті Дем’янюка у 2012 році.

28 лютого 2022 року Україна офіційно подала заявку на вступ до Європейського Союзу. Президент Володимир Зеленський звернувся до керівництва ЄС із питанням про розгляд заявки нашої країни щодо прискореної процедури.

Почалися переговори російської та української делегацій у Білорусі. Як відомо, ні ці, ні наступні переговори в Туреччині ні до чого не привели. Згодом Україна відмовилася від будь-яких подальших переговорів з агресором, визнавши їхню безперспективність до моменту повного виведення окупаційних військ з України на кордони 1991 року.

Цього дня російська армія почала масовано розстрілювати Харків з артилерії. Найбільше дісталося Північній Салтівці.

Проте “прилітало” по багатьох районах – на Павлове Поле, Олексіївку, Рогань… Увечері мер Ігор Терехов заявив про те, що всього за один день у Харкові поранення отримали 37 осіб, у тому числі троє дітей. Були й загиблі, у тому числі сім’я – двоє дорослих та троє дітей, які згоріли в автомобілі. Також у мерії заявили про пошкодження 87 будинків.

Цього ж дня з’явилися перші кадри обстрілів житлових будинків у Ізюмі. А з Балаклії мер Столбовий, який ще не перейшов до окупантів, повідомив, що місто відрізане від Харкова через підрив мосту на Зміїв, у Балаклії закінчуються продукти та немає опалення.

Церковне свято 28 лютого

28 лютого християни вшановують пам’ять апостола від 70-ти Онисима. У молодості він був рабом християнина знатного роду. Провинившись у чомусь перед своїм паном і боячись покарання, Онисим утік у Рим, але там, як раб-втікач, потрапив у в’язницю. У в’язниці він зустрівся з апостолом Павлом, той хрестив Онисима й у подальшому Онисим служив Павлу як син. Апостол Павло, який особисто знав хазяїна Онисима Філімона, написав йому листа, попросивши пробачити раба-втікача і прийняти його як брата. Із цим листом Онисим прибув до свого господаря й той не лише пробачив раба-втікача, але й відпустив на волю, пославши назад до Павла в Рим. Після смерті апостола Павла святий Онисим служив апостолам до їхньої смерті і був поставлений ними на єпископа. Після смерті святих апостолів він проповідував Євангеліє у багатьох країнах та містах. Загинув Онисим мученицьки у часи царювання імператора Траяна. Його спочатку ув’язнили, а потім жорстокого побили камінням і відсікли голову мечем. Це було близько 109 року.

Народні прикмети

Яка погода 28 лютого, такою вона буде у вересні.

Якщо 28 лютого мало снігу, то наступного року буде поганий урожай.

Що не можна робити 28 лютого

Цього дня не рекомендують будувати плани, бо вони не збудуться.